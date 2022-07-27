إمدادات الغاز وتوربينات الرياح

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أكبر مصنع للصلب في أوروبا تحت ضغط كبير. إذ يتطلب صب حلقات فولاذية ضخمة لتوربينات الرياح على سبيل المثال الكثير من الغاز. لكن أسعار الغاز في ازدياد ويمكن لروسيا أن توقف إمدادات الغاز. وهو ما قد يجعل هذا خرابا.
عادت غازبروم الروسية مجددا لخفض تدفق الغاز عبر أنبوب نورد ستريم 1 لألمانيا إلى 20%. ودفع هذا القرار بألمانيا للتفكير بمزيد من الإجراءات لتوفير الطاقة. فما السيناريوهات المحتملة لمواجهة أزمة الغاز في ظل "الابتزاز الروسي"؟
أكدت صحيفة روسية أن كندا أرسلت توربين خط أنبوب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا بعد إصلاحه، بانتظار وصوله إلى روسيا في غضون أيام، في خطوة انتقدها الرئيس الأوكراني زيلينسكي معتبرًا أنها "تنتهك نظام العقوبات" ضد روسيا.
قالت رئاسة الاتحاد الأوروبي إنه يجب على الاتحاد تقليل اعتماده على الإمدادات الروسية بأسرع وقت ممكن بعدما قامت مجموعة "غازبروم" بخفض شحنات الغاز الروسي، فيما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى الاستعداد لأسوأ سيناريو للغاز.
تعتزم كندا إعادة توربين روسي إلى ألمانيا قالت موسكو إنه ضروري لصيانة خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 وبالتالي الحفاظ على مستوى الإمدادات. الخطوة تلقى معارضة من أوكرانيا التي اتهمت برلين بالاستسلام للـ "ابتزاز الروسي".
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