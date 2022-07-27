إمدادات الغاز وتوربينات الرياح

مصدر: كندا ترسل توربين نوردستريم إلى ألمانيا وأوكرانيا تنتقد

أكدت صحيفة روسية أن كندا أرسلت توربين خط أنبوب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا بعد إصلاحه، بانتظار وصوله إلى روسيا في غضون أيام، في خطوة انتقدها الرئيس الأوكراني زيلينسكي معتبرًا أنها "تنتهك نظام العقوبات" ضد روسيا.