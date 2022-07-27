 إمدادات الغاز وتوربينات الرياح | صنع في ألمانيا | DW | 27.07.2022

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صنع في ألمانيا

إمدادات الغاز وتوربينات الرياح

أكبر مصنع للصلب في أوروبا تحت ضغط كبير. إذ يتطلب صب حلقات فولاذية ضخمة لتوربينات الرياح على سبيل المثال الكثير من الغاز. لكن أسعار الغاز في ازدياد ويمكن لروسيا أن توقف إمدادات الغاز. وهو ما قد يجعل هذا خرابا.

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