 إمدادات الطاقة الروسية إلى غرب أوروبا.. هل اقتربت النهاية؟ | مسائية DW | DW | 03.05.2022

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مسائية DW

إمدادات الطاقة الروسية إلى غرب أوروبا.. هل اقتربت النهاية؟

وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل إمكانية فرض حظر على استيراد النفط الروسي، وسط تأييد ومعارضة.. فهل يتجه الأوروبيون نحو التخلي عن نفط روسيا؟ وماهي البدائل؟

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