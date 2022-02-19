إمدادات الطاقة الروسية إلى غرب أوروبا.. هل اقتربت النهاية؟

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وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل إمكانية فرض حظر على استيراد النفط الروسي، وسط تأييد ومعارضة.. فهل يتجه الأوروبيون نحو التخلي عن نفط روسيا؟ وماهي البدائل؟
ركزت مباحثات وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على قرار روسيا قطع الغاز عن بولندا وبلغاريا، وسط تصاعد الضغط لإيجاد إمدادات بديلة لمصادر الطاقة الروسية. وجددت دول الاتحاد رفضها سداد قيمة الغاز والنفط الروسييين بالروبل.
أكدت السلطات الأوكرانية تواصل عمليات إجلاء المدنيين في ماريوبول، بعد تأكيد الأمم المتحدة وجود ممر آمن لهذا الغرض. فيما جددت الخارجية الألمانية تأييد برلين لحظر لواردات النفط الروسية ضمن حزمة العقوبات على موسكو.
دافع شولتس عن سياساته تجاه أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا ورفض الانتقادات التي وجهت إليه حول تردده في دعم كييف منذ بدء الغزو الروسي. وخاطب شولتس بوتين قائلاً: "أوقف هذه الحرب، أوقف القتل الذي لا معنى له".
يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إمكانية توسيع العقوبات المفروضة على روسيا، ومنها حظر استيراد النفط الروسي. كما يناقش المسؤولون زيادة المساعدات العسكرية التي يقدمها الاتحاد لأوكرانيا إلى إجمالي 1.5 مليار يورو.
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