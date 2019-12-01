إماطة اللثام عن "سر" عمره 18 ألف عاماً في سيبيريا

على الرغم من أن الجرو الصغير نفق قبل آلاف السنين، إلا أن اكتشافه بحد ذاته يشكّل رقماً قياسياً، بعد أن عثر عليه العلماء في صيف 2018 محنطاً في التربة الجليدية في سيبيريا شمال روسيا.
ومنذ ذلك الحين، قام الباحثان السويديان لوف دالين وديف ستانتون بسلسلة طويلة من الاختبارات المختلفة لفحص الجرو وتحليله، خصوصاً وأن الطبيعة حفظت جسمه كاملاً، ليتوصلا إلى أن عمره يصل إلى 18 ألف عام. لكن سؤالاً واحداً ما يزال السويديان لا يستطيعان الإجابة عنه بالتأكيد: هل الحيوان الذكر كلب صغير أم ذئب؟
سبب ذلك أن الجرو يعود إلى الفترة التي بدأ فيها البشر محاولة ترويض الذئاب. وفقط عندما يتبين أن الاكتشاف هو كلب، فسيحمل لقباً قياسياً هو "أقدم كلب في العالم". ولم يفت الباحثان أن يطلقان اسماً على الحيوان الصغير، إذ أسمياه "دوغور"، لأنه قد يكون كلباً أو ذئباً. ونشر الباحثان صور "دوغور" في وسائل التواصل الاجتماعي:
ووفقاً للباحثيّن، كان الجرو "محفوظاً جيداً بشكل لا يصدق" لأنه دُفن مُحاطاً بالجليد على مدى آلاف السنين. لذلك بقي الفراء وجميع أسنانه.
في هذا السياق، يقول أستاذ علم الأحياء النمائي التطوري لوف دالين: "هذا أمر غير اعتيادي جداً، فإذا لمست الحيوان الصغير، تشعر أنه مات قبل وقت قصير فقط. لكن إذا فكرت في أنه عاش مع أسود الكهوف والماموث ووحيد القرن الصوفي، ستشعر بالغرابة. أمر رائع جداً".
وقال الباحثان إن النتائج الأولى لاختباراتهما لم توضح بعد ما إذا كان "دوغور" كلباً أم ذئباً. لكنهما متأكدان من أن النتائج النهائية ستُعرف قريباً.
ع.غ/ ي.أ
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكلب كونان الذي شارك في الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة على المجمع الذي كان يقيم فيه زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في سوريا وانتهت بمقتله. وأعاد ترامب نشر تغريدة للكلب في صورة مركبة غير حقيقية تظهره وهو يتوج بوسام من قبل ترامب.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
ويعمل الكلب كونان وهو من صنف "شيفر" (الراعي) وهو من أصول بلجيكية، في الجيش الأمريكي منذ أربع سنوات وتم ارساله في نحو 50 عملية. وقال الجنرال بمشاة البحرية كينيث مكنزي قائد القيادة المركزية التي تشرف على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط إن "هذه الحيوانات تحمي القوات الأمريكية، وتنقذ أرواح المدنيين وتعزل المقاتلين عن غير المقاتلين وتجمد الأفراد الذين يقومون بأفعال عدائية".
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
هناك الكثير من الحيوانات التي تعمل في مهام خاصة، وغالبا ما تكون من الكلاب. وتعمل مع الشرطة والجمارك مثلا، مثل الكلب رامبو الظاهر في الصورة. الذي يمكنه أن يشتم المال عبر أنفه الجميل. فيما يتم استخدام الكلاب أيضا في البحث عن المخدرات والمتفجرات وحتى للعثور على الأجهزة الحاملة للبيانات.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
ليست الكلاب وحدها التي يتم استخدامها في المهام الخاصة، فعلى سبيل المثال تستخدم الشرطة الهولندية النسور في محاربتها الطائرات "الدرون" دون طيار. وعند وصول هذه الطائرات إلى مناطق حساسة مثل المحطات النووية، ترسل النسور للتحليق وسحبها من السماء.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
ماذا يمكن أن تفعل طيور الكناري لخدمة الجيش؟ قتل الإرهابيين؟ شم المتفجرات؟ محاربة المقاتلات؟ الجواب لا. إذ تستخدم هذه الطيور المسالمة في المنطقة الحدودية بين كوريا الشمالية والجنوبية لشم الغازات السامة.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
كانت كوريا الجنوبية تخاف من هجوم بالغازات السامة من جارتها الشمالية، ولذلك وضعت أقفاصا من طيور الكناري في المنطقة الحدودية. وعندما تسقط هذه الطيور ميتة بسبب الغازات، سيتم حينئذ إطلاق صفارات الإنذار معلنة وجود هجوم بالغازات السامة. مهمة قد تكون انتحارية للطيور، لكنها قد تنقذ حياة الكثير من البشر.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
كانت الكلبة الروسية لايكا أول حيوان يطير في الفضاء، وذلك في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 1957. وكان المقصود من هذه العملية اظهار تفوق الاتحاد السوفيتي السابق على الولايات المتحدة في مجال اكتشاف الفضاء. لكن الكلبة لايكا لم تكن مهتمة بذلك، ودفعت حياتها ثمنا لهذه المهمة، وربما ماتت بسبب الضغط أو ارتفاع درجة الحرارة اثناء العملية.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
لكن استخدام الحيوانات في المهام الخاصة هو أقدم بكثير من المهمة السوفيتية الفضائية، إذ تم استخدام الحمام لتسليم الرسائل في الحرب العالمية الأولى. وكانت تلتقط أيضا صورا لمواقع القوات المعادية. الكاميرات القديمة لم يكن بإمكانها التقاط العديد من الصور سوى واحدة أو اثنين في الرحلة أو ربما أكثر من ذلك لاحقا.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
الفئران هي الأخرى تم استخدامها في مهام خاصة. وذلك بسبب حاسة شمها القوية، وتم استخدامها للكشف عن الألغام. ولها ميزة عن الكلاب في هذا الجانب، وهي خفتها، إذ يمكن للكلاب أن تتسبب بانفجار الالغام في حالة مرورها فوقها، وهذا لا يكاد أن يحدث مع الفئران.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
أما الالغام البحرية فهنالك حيوان مناسب للكشف عنها، وهو الدلفين. وهذا الدلفين الظاهر في الصور يعمل مع البحرية الأمريكية ومزود بكاميرا في زعنفته. اعتمدت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على مساعدة الدلافين في الحرب الباردة. ويقال إن الدلافين المدربة هذه قد تقاعدت بعد زوال الاتحاد السوفيتي، أما الولايات المتحدة فما زالت تستخدمها.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
تستخدم الولايات المتحدة أيضا كلاب البحر بالإضافة إلى الدلافين للكشف عن الألغام. كما في مثل هذا التمرين بمحاذاة العاصمة البحرينية المنامة. ويمكن للدلافين أيضا تعقب الغواصين وحماية السفن والموانئ. يقال إن الدلافين يمكن أن تستخدم أيضا في هجمات بحرية، مثل ربطها بمتفجرات لمهاجمة سفن العدو.
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حيوانات لطيفة في مهام عسكرية خطيرة!
وأخيرا نريد أن نشيد بمساعد البشر المخضرم في الجيش وفي الشرطة، ألا وهو الحصان. وقد استخدم منذ العصور القديمة لأغراض عسكرية. وفي العصور الوسطى كان الفرسان، وهم أشبه برجال الشرطة اليوم، يستخدمون الأحصنة، كما اليوم في بريطانيا مثلا. (ماركو مولر/زمن البدري/ ع.أ.ج)