 إماراتية تطلب الطلاق لأن زوجها ″لا يتشاجر″ معها! | عالم المنوعات | DW | 24.08.2019

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منوعات

إماراتية تطلب الطلاق لأن زوجها "لا يتشاجر" معها!

"من الحب ما طلق". قد تطلب زوجات الطلاق من أزواجها بعد أن شعورهن بأنهم لا يحبونهن بما فيه الكفاية. لكن هذه المرة لم تتحمل سيدة إماراتية حب زوجها لها لدرجة دفعتها لطلب الانفصال عنه!

Streit zwischen einem Paar (Colourbox)

تقدمت سيدة إماراتية بدعوى لطلب الطلاق من زوجها بسبب حبه "الزائد عن الحد" لها، والذي يدفعه لمساعدتها في القيام بأعمال المنزل وإغراقها بالهدايا بشكل يبدو أن الزوجة لا تستطيع تحمله.

واشتكت السيدة الإماراتية  للمحكمة الشرعية بإمارة الفُجيرة من عدم قيام زوجها أبداً بمجادلتها أو الصراخ عليها وتعامله الدائم بلطف معها.  ووفقاً لصحيفة الخليج الإماراتية، بالرغم من مشاعر الرجل، وصفت الزوجة حياتها معه بأنها "جحيم بسبب معاملته غير القاسية لها"، حيث أن حبه لها زائد عن الحد لدرجة دفعتها لطلب الطلاق.  

وقالت الزوجة في طلب الطلاق: "أشتاق لخلاف واحد معه، ولكن يبدو هذا مستحيلاً بسبب رومانسية زوجي التي تجعله متسامحاً دائماً ولإغراقه لي بالهدايا".

كما أضافت: "أحتاج لنقاش حقيقي وليس حياة مليئة بالطاعة وخالية من الخلاف".

مختارات

أما بالنسبة لرد فعل الزوج على شكوى زوجته منه، فقد أكد أنه كان فقط يرغب في أن يكون "زوجاً ممتازاً"، حتى أنها حين اشتكت من زيادة وزنه، قام بتطبيق نظام غذائي صارم وأداء تمارين رياضية للحصول على جسم رياضي، لدرجة أنه أُصيب بشرخ في ساقه بسبب ما بذله من مجهود.

وطلب الزوج من المحكمة أن تنصح زوجته بالعدول عن طلب الانفصال قائلاً: "أيس من الإنصاف الحكم على تجربة الزواج بعد مرور عام واحد، وكلنا نتعلم مما نرتكبه من أخطاء". 

وقررت المحكمة بالنهاية تأجيل القرار بخصوص طلب الانفصال، بهدف إعطاء فرصة للزوجين من أجل التصالح. 

د.ب/ ي.أ

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  • Deutschland Berlin Fashion Week - William Fan (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

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    الموضة الغريبة

    كلما كانت ملابسك بسيطة وأنيقة كلما أعجب بك الطرف الآخر. يمكنك اتباع أحدث صيحات الموضة ولكن اختر منها ما يناسبك ويصلح للمكان الذي تلتقى فيه بالطرف الآخر.

  • Symbolbild Aufnahmeprüfungen an deutschen Unis (Fotolia/igorborodin)

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    وجه المهرج

    لا تضعى المكياج بشكل مبالغ فيه لكي لا تتحولي إلى مهرج. فأغلب الرجال يحبون البساطة في بعض الأحيان، وخاصة في أول لقاء. يمكنك وضع المكياج بشكل بسيط مع اختيار الألوان الهادئة كما لا يفضل وضع العدسات اللاصقة الملونة للعين في أول لقاء.

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter (Laurin Rinder - Fotolia)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وجبات خفيفة

    يفضل إذا تمت دعوتك في اللقاء الأول للعشاء أن تختار طبقا خفيفا وابتعد عن الأطعمة الدسمة التي تسبب الخمول أو الانتفاخ. تجنب تناول الهامبرغر والمعكرونة والمأكولات التي تحتوي على البصل والثوم أوالفلفل الأحمر الحار.

  • Händewaschen (Colourbox)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    وسواس النظافة

    تجنب النظافة الزائدة التي ربما تجعل الطرف الآخر يعتقد بأنك مصابا بالوسواس أو أنك شخصيا ليس نظيفا. كن بسيطا وتصرف بلباقة ولا تسرف في استخدام مواد التعقيم سواء كانت المناديل المعقمة أو سائل اليدين.

  • Social Media Influencer Leanne Lim Walker (picture-alliance/empics/D. Parry)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    سيلفي طبقى المفضل

    ممنوع تماما التقاط صور سيلفي لنفسك أو مع وجبتك المفضلة. فهذا من التصرفات التي تدمر العلاقة قبل أن تبدأ، في الحقيقة ربما عليك عدم استخدام الهاتف لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي أو الرد على رسائل الواتس آب أثناء جلوسك مع الطرف الآخر.

  • Symbolbild Disziplin Pünktlichkeit deutsche Tugenden preußische Tugenden (Colourbox/Y. Iluhin)

    كيف تنجح في أول موعد غرامي .. نصائح بسيطة تساعد على ذلك

    لا تنظر في الساعة

    ليس من قواعد الإتيكيت عموما أن تنظر إلى الساعة من حين لآخر إذا كنت بصحبة أحد ما، فما بالك إذا كنت تجلس مع حبيبتك. فأنت بذلك تعطي لها انطباعا بأنك مللت الجلوس معها أو أنك تريد الانصراف . س.م


مختارات

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