إليزابيث شوماخر تقدم تقارير عن القضايا الاجتماعية في ألمانيا مثل المساواة بين الجنسين والهجرة والفقر والتعليم.

كما قدمت تقارير موسعة عن السياسة الألمانية، وخاصة عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي اليميني والسياسة الحكومية في موطنها شمال الراين-وستفاليا.

وهي خريجة جامعة ماساتشوستس، أمهرست، وجامعة فرايبورغ. بدأت حياتها المهنية في البث الإذاعي قبل الانتقال إلى ألمانيا والانضمام إلى فريق التقارير عبر الإنترنت في مؤسسة DW.

