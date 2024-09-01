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إليزابيث شوماخر

إليزابيث شوماخر تقدم تقارير عن القضايا الاجتماعية في ألمانيا.

إليزابيث شوماخر تقدم تقارير عن القضايا الاجتماعية في ألمانيا مثل المساواة بين الجنسين والهجرة والفقر والتعليم.

كما قدمت تقارير موسعة عن السياسة الألمانية، وخاصة عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي اليميني والسياسة الحكومية في موطنها شمال الراين-وستفاليا.

وهي خريجة جامعة ماساتشوستس، أمهرست، وجامعة فرايبورغ. بدأت حياتها المهنية في البث الإذاعي قبل الانتقال إلى ألمانيا والانضمام إلى فريق التقارير عبر الإنترنت في مؤسسة DW.
 

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موضوعات من إليزابيث شوماخر

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البيروقراطية في ألمانيا تعرقل عمل الأطباء من سوريا وأوكرانيا

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يعاني لاف الأطباء من أوكرانيا وسوريا من مشاكل في الحصول على الاعتراف بهم في ألمانيا رغم نقص عدد الأطباء. فأين المشكلة؟
مجتمع٨ سبتمبر ٢٠٢٤
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