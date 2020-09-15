إلياس أخوماش.. موهبة مغربية تحصد الإعجاب في برشلونة

استطاع اللاعب الشاب إلياس أخوماش (16 عاماً)، المنحدر من أسرة مغربية مقيمة في إسبانيا، فرض اسمه ضمن الفريق الكاتالوني "برشلونة ب" بعدما أظهر قدرات نالت استحسان المدرب. وأعلن نادي برشلونة الإسباني أمس الاثنين تجديده لعقد اللاعب، إلياس أخوماش، دون أن يكشف عن تاريخ نهايته.

بعد فترة قضاها طفلاً متدرباً ضمن أكاديمية "لا ماسيا"، غادر لموسم واحد فقط نحو فريق "خيمناستيك مانريسا" مضطراً بعدما لم يتم تجديد عقده، ليظهر قدرات جعلت مدربه يعيد استدعاءه للعب ضمن فريق لا ماسيا، الذي يعد واحداً من أفضل مراكز التدريب عبر العالم، حسب ما نشره موقع "أونز مونديال" الرياضي الفرنسي.

ونشرت أكاديمية برشلونة صورة لأخوماش بعد توقيعه عقد التجديد مرفقاً بمدير أكاديمية لا ماسيا، نجم برشلونة السابق الهولندي باتريك كلويفرت، الذي وصفه في مقابلة إعلامية السنة الماضية بـ "ميسي المستقبل"، وعبرت الأكاديمية عن شكرها لعائلة اللاعب المغربي لوضعها الثقة في النادي الكاتالوني.

ويضع جماهير النادي الكاتالوني آماله على اللاعب المغربي الصاعد لتعزيز صفوف الفريق الأول مستقبلاً، فيما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفا" الإسبانية أن جماهير النادي باتت تشير إلى إلياس أخوماش بلقب "ميسي الجديد" لما يتمتع به من مؤهلات كبيرة تساعده على القيام بأدواره كجناح هجومي على أكمل وجه.

وأظهر مدرب الفريق الثاني لبرشلونة فرانسيسكو خافيير غارسيا إعجابه بموهبة إلياس بعد مشاركته في مباراة ودية مع الفريق الثاني لبرشلونة، يوم السبت الماضي، بعد أن خاض معه حصتين تدريبيتين فقط.

ونقل موقع البطولة العربي عن غارسيا توقعاته لمستقبل أخوماش، حيث أشار أنه "قد لا يتم ضمه للفريق نظراً لصغر سنه، ومخافة تحميله مسؤولة أكبر منه". كما علَّق غارسيا على الظهور الأول لإلياس رفقة "برشلونة ب"، وقال: "كانت مباراتنا الأخيرة في مرحلة التحضير للموسم الجديد، والفريق كان يعاني من بعض الغيابات، وقد أظهر إلياس قوته في فريق الشباب، وأتمنى أن يفرض نفسه ضمن فريق برشلونة ب".

م.ب/ ع.غ