إلى متى يمكن حفظ البيانات؟

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سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من أحد أصدقاء البرنامج في غانا، ويسأل عن الفترة الزمنية التي يمكن الحفاظ فيها على البيانات.
تعتبر السنوات التسع الأخيرة جزءاً من قائمة "السنوات العشر الأكثر سخونةً" في كل الأزمنة، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى حجم ظاهرة الاحترار المناخي. فهل هناك طريقة للتخفيف من آثار التغير المناخي وإنقاد الأرض؟
مع تسارع وتيرة التغير المناخي، تجتمع 195 دولة لاعتماد تقرير علمي مرجعي عن آثاره المدمرة، سيعطي صورة قاتمة للمستقبل الذي يجب أن تستعد له البشرية. يأتي ذلك بعد أكثر من قرن ونصف القرن من استعمال الوقود الأحفوري.
ربطت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بين صادرات الأسلحة الألمانية لمصر في المستقبل وبين أوضاع حقوق الإنسان. كما بحثت العلاقات الاقتصادية والتعاون بين ألمانيا ومصر التي تتطلع لزيادة الاستثمارات الألمانية.
تثير التطورات الأخيرة في ليبيا من تعرض رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة لمحاولة اغتيال ورفضه اختيار بديل له، تساؤلات حول مستقبل البلاد، وسط صراعات للسيطرة على السلطة والثروة، فإلى أين تسير ليبيا؟
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