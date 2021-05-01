 إلى متى يمكن حفظ البيانات؟ | المستقبل الآن | DW | 20.02.2022

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المستقبل الآن

إلى متى يمكن حفظ البيانات؟

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من أحد أصدقاء البرنامج في غانا، ويسأل عن الفترة الزمنية التي يمكن الحفاظ فيها على البيانات.

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