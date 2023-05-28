 إلى الطاقة الحرارية - وضخ الهيدروجين في أنابيب الغاز الطبيعي | المستقبل الآن | DW | 04.06.2023

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المستقبل الآن

إلى الطاقة الحرارية - وضخ الهيدروجين في أنابيب الغاز الطبيعي

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