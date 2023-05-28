إلى الطاقة الحرارية - وضخ الهيدروجين في أنابيب الغاز الطبيعي

أين يقف عالمنا من التحول إلى الطاقة المتجددة؟

تفيد الأبحاث حتى الآن أن موجات الحر والفيضانات والأعاصير المدارية ستزداد عنفًا إذا فشل العالم في التحول إلى إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة. فأين تقف البشرية من هذا الهدف حاليا؟