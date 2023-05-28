إلى الطاقة الحرارية - وضخ الهيدروجين في أنابيب الغاز الطبيعي

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من شأن إنتاج الهيدروجين بالطاقات المتجددة تزويد شقق الإيجار بالطاقة - ولكن:
هل يتوجب توسعة شبكة خطوط الغاز القديمة لاستخدامها لضخ الهيدروجين؟
وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون من شأنه أن يفرض الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة في التدفئة. لكن لماذا أثار التشريع الذعر بين مالكي المنازل والعقارات؟
تفيد الأبحاث حتى الآن أن موجات الحر والفيضانات والأعاصير المدارية ستزداد عنفًا إذا فشل العالم في التحول إلى إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة. فأين تقف البشرية من هذا الهدف حاليا؟
تمر عبره ثلاثة أرباع صادرات الصين وربع السلع العالمية، كما يعد ثاني أهم ممر بحري لتجارة النفط العالمية! إنه مضيق ملقا الذي يعد "نقطة ضعف" بالنسبة للصين و"معضلة" تهدد طموحاتها العالمية. فماذا تفعل الصين لحل هذه المعضلة؟
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا برز على السطح مجددا ملف توريد الطاقة. فقد أدت المطالبة بفرض عقوبات تتعلق بهذا القطاع والتهديدات الروسية بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا للاندفاع لإيجاد بدائل. لكن هل هناك مقترحات مفيدة فعلا؟
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