 إلى أين وصل الفيتو التركي على انضمام السويد للناتو؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.11.2022

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إلى أين وصل الفيتو التركي على انضمام السويد للناتو؟

تعهّد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن تستجيب بلاده للمخاوف التي أعربت عنها تركيا في حربها ضد ما تصفه بالإرهاب، بهدف إزالة كل العقبات أمام انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء (الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) إنه على الرغم من "الخطوات الإيجابية" التي تم اتخاذها لتلبية المطالب التركية بالتضامن في مكافحة الإرهاب، بيد أن أنقرة ليست مستعدة بعد للترحيب بالسويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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في دعم غير مسبوق من حزب اليمين المتشدد انتخب البرلمان السويدي الزعيم المحافظ أولف كريسترسون رئيساً للوزراء وذلك بعدما أعلن عن اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب. ملف الهجرة واللجوء ضمن أولويات الحكومة الجديدة.

استدعت الخارجية التركية سفير السويد للتنديد "بمحتوى مسيء" للرئيس رجب طيب أردوغان بُث على التلفزيون السويدي. يأتي ذلك في وقت يطغى التوتر على العلاقات بين أنقرة وستوكهولم، بينما تهدّد تركيا بمنع انضمام السويد إلى الناتو.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون في أنقرة أن حكومته لا تزال بحاجة إلى تهدئة مخاوف الشعب التركي وتأكيد وجود التضامن في الناتو قبل الانتخابات المقررة في العام المقبل.

وتابع "أعتقد أن صديقي العزيز كريستيرسون سوف يتفهم موقفي في هذه اللحظة"، مضيفا أن تركيا لا تزال تتوقع خطوات "ملموسة" من السويد، من بينها إعادة بعض المشتبه بهم الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".  

وتعارض تركيا انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، متهمة إياهما بدعم مجموعات مثل حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. 

من جانبه قال كريستيرسون إن ستوكهولم "تدرك أن انضمامها إلى حلف الناتو يشمل مسؤوليات تجاه أعضاء آخرين، ومن بينهم تركيا.. لقد عرضت طرقا يمكن من خلالها أن تساعد السويد تركيا في مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن السويد "فعلت الكثير لتنفيذ مذكرة التفاهم" الموقعة في مدريد في حزيران/يونيو، ملمحا إلى التشديد المرتقب لقوانين مكافحة الإرهاب في السويد.

ومهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الطريق لكريسترسون عندما زار تركيا الأسبوع الماضي. وقال ستولتنبرغ من إسطنبول "حان الوقت للترحيب بفنلندا والسويد كعضوين في الناتو" معتبرًا أنه من الضروري "توجيه رسالة واضحة إلى روسيا".

وإذ أشادت تركيا بالتقدم المحرز في المحادثات منذ تشكيل الحكومة السويدية الجديدة الشهر الماضي، قال الرئيس أردوغان الجمعة، للمرة الثالثة خلال شهر، إن برلمانه لن يصادق على عضوية الدولتين الشماليتين قبل اتخاذ "إجراءات" معينة.

ولتجاوز اعتراضات تركيا، وقعت الدول الثلاث مذكرة تفاهم على هامش قمة الناتو في مدريد في حزيران/يونيو، تتناول خصوصًا طلبات تسليم المطلوبين. مذاك، عبّرت تركيا عن نفاد صبرها، إذ إن السويد لم تُقدم سوى على تسليم مطلوب واحد منذ بداية العام بتهمة "احتيال".

كما شدّد أردوغان الثلاثاء خلال اجتماعه مع كريستيرسون على تسليم أنصار الداعية فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة والذي يتهمه بالتحريض على محاولة الانقلاب في العام 2016.

وأوقفت السلطات التركية مئات الأشخاص المتهمين بأنهم على صلة بحركة غولن، في الأسابيع الأخيرة.

أريكا - نفايات السويد السامة في تشيلي

في خدمة الحملة الانتخابية لأردوغان؟

يرى بعض المحلّلين أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا المقررة في حزيران/يونيو 2023، قد تؤخر آلية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وتشير إلكي تويغور أستاذة الجيوسياسة الأوروبية في جامعة كارلوس الثالث في مدريد، إلى أن "الجانب التركي سيصادق على الضم عندما يعتبر أنها أفضل لحظة للعب هذه الورقة. في هذه الأثناء، سيزيد الضغط على الأرجح، لكن يبدو أن عددًا كبيرًا من دول الناتو يعتبر أصلًا أن التوسيع سيحصل العام المقبل".

وتقول "إضافة إلى ذلك، يتّفق كثرٌ على أن تركيا تحاول التفاوض على أمور أخرى: قد تكون (هذه الأمور) متعلّقة بـ(مقاتلات أميركية) اف-16 أو بعلاقتها مع روسيا بشكل عام".

وتسأل دبلوماسية أوروبية بدون الكشف عن اسمها، "هل يعتبر إردوغان أنه تلقى ما يكفي من علامات حسن النية من جانب السويد وأن من مصلحته السياسية والعسكرية أن يعلن الانتصار؟ أو أنه يفضّل الحفاظ على خطاب يخدم حملته الانتخابية؟".

لكنّ الدبلوماسية المطّلعة على الملفّ ترى أن هناك "فرصة معقولة" لرؤية البرلمان التركي يصادق على ضمّ الدولتين إلى الناتو قبل حزيران/يونيو 2023.

خ.س/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Mouse wine at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    يتضمن متحف "المأكولات المقرفة" في مدينة مالمو، بالسويد على 80 مادة غذائية مختلفة من جميع أنحاء العالم. تحتوي الجرة (في الصورة) على نبيذ الفئران المنتشر في بعض المناطق الصينية، حيث تدخل في مكوناته جثث الفئران حديثة الولادة. ويستخدم هذا النبيذ منشطا للجسم، عوضاً عن تناول مشروب مسائي مع العشاء.

  • Sheep eyeball juce at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    يحضر هذا العصير القادم من منغوليا من مقلة الغنم وأجزاء من جلد الغنم مخلوطا مع عصير الطماطم. وعلى الرغم من المظهر المقزز للأطعمة المعروضة في المتحف، يأمل القائمون على المعرض في أن تكسرهذه المعروضات الحواجز الثقافية.

  • Cuy, or Guinea pig, at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    في حين يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في بعض البلدان، تعتبر خنازيرغينيا (نوع من القوارض تشبه الهامستر) وجبة شهية في الإكوادور والبيرو. تربى هذه الحيوانات لتصبح سمينة ثم تخبز أو تحمص أو تقلى. تقدم مع مخالبها، وأسنانها، غير أن بعض المطاعم تقوم بتقطيع اللحم.

  • Casu Marzu, or maggot cheese, at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    تشتهر جزيرة سردينيا الإيطالية بأنواع الأجبان الغريبة، غير أن جبنة "كاسو مارزو" قد تكون أغربها، حيث تحتوي على الديدان الحية بهدف كسر الدهون في الجبن مما يعطيها ملمساً طرياً. سترغب في تغطية عينيك عند تناولها، فقد تقفز الديدان من الجبن.

  • A figurine piglet stuck with needles at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    قد يعجب الزوار من إدراج لحم الخنزير في المتحف. إلا أن مدير المتحف أندرياس آهرنز أخبر DW أن ما هو مقزز ليس طعم اللحم، وإنما طريقة إنتاجه. ويقول إن الإفراط باستخدام المضادات الحيوية في مزارع الخنازير أمر "مثير للاشمئزاز" وقد يكون خطيراً".

  • Fruit bat at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    تؤكل خفافيش الفاكهة في العديد من البلدان الآسيوية، وفي الدول المطلة على المحيط الهادئ، بما في ذلك غوام، وتايلاند، وإندونيسيا. ووفقا للمتحف، فإن الخفافيش تشبه رائحة البول عند الطهي، غير أن اللحم حلو المذاق بعد الطهي.

  • Century egg at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    يؤكل هذا البيض المحفوظ كغذاء مريح في الصين. لصنعها، يوضع البيض في وعاء يحتوي على الشاي الأسود، والملح، وحامض الليمون، ورماد الخشب. وينقع البيض في المحلول لمدة 7 أسابيع إلى 5 أشهر. بعد ذلك تأخذ البيضة لونا بنياً مائلا للإخضرار.

  • Kale Pache, or boiled sheep head, at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    يتكون هذا الطبق من رؤوس وأقدام الأغنام أو الأبقار المغلية. وبينما قد يكون مقلقاً أن تحظى بوجبة تحدق إليك، إلا أنه طبق تقليدي في العديد من البلدان، بما في ذلك إيران وأفغانستان. في إيران، يتم تناول هذا الطبق بشكل متكرر عند وجبة الفطور.

  • Natto, Japanese fermented soybeans, at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    هذا الطبق "الناتو" ذو الرائحة الكريهة طعام ياباني تقليدي يتناول بشكل متكرر في الفطور. يتم تخمير فول الصويا باستخدام البكتيريا الموجودة في التربة. يغطى الـ "ناتو" بالخردل ويحتوي على مستويات عالية من الألياف.

  • Jell-O salad at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    قد يكون الأمر غير منطقي بالنسبة للكثيرين، إلا أن سلطة الجيلاتين قد هيمنت على مائدة "عيد الشكر" في الولايات المتحدة. ظهر طبق الجيلاتين وحاز على شعبية كبيرة في بدايات القرن الماضي، مع العديد من الوصفات، التي تدعو إلى إضافة قطع الخضار في هذا المزيج. في الوقت الحالي، يحظى الجيلاتين بشعبية كبيرة أيضاً، ولكن دون قطع الخضار. ريبيكا شتاودنماير/ ريم ضوا.


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Turkish President Tayyip Erdogan, Finland's President Sauli Niinisto, Sweden's Prime Minister Magdalena Andersson, NATO Secretary General Jens Stoltenberg, Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu, Sweden's Foreign Minister Ann Linde and Finnish Foreign Minister Pekka Haavisto react after signing a document during a NATO summit in Madrid, Spain, June 28, 2022. REUTERS/Violeta Santos Moura

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