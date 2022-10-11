إلى أين بالألواح الشمسية؟

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لا يمكن تحقيق مستقبل محايد مناخياً بدون الطاقة الشمسية. وهناك حاجة متزايدة للأنظمة الكهروضوئية من أجل هذا الغرض. لكن الخلايا الكهروضوئية على خصوصاً تحتاج إلى مساحة كبيرة. إذاً إلى أين نذهب بجميع المُنشآت؟
أنتجت دول الاتحاد الأوروبي المزيد من الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية أكثر من الغاز لأول مرة في عام 2022. ورغم أزمة الطاقة الناتجة عن حظر الغاز الروسي، فإن انتاج الفحم في التكتل القاري زاد أقل مما كان متوقعا.
تفيد الأبحاث حتى الآن أن موجات الحر والفيضانات والأعاصير المدارية ستزداد عنفًا إذا فشل العالم في التحول إلى إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة. فأين تقف البشرية من هذا الهدف حاليا؟
حقق المغرب نتائج مبهرة بمونديال قطر، لكنه يحقق أيضا نتائج كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة. فلديه أكبر مزرعة للطاقة الشمسية المركزة بالعالم وواحدة من أكبر مزارع الرياح. DW تلقي نظرة على كيفية وصوله لهذه المكانة المتقدمة.
كشفت الحرب في أوكرانيا عن مدى مخاطر الاعتماد الكبير في ألمانيا على الغاز الروسي. وفي ظل أزمة الطاقة التي تعصف بأوروبا عموما، شرعت ألمانيا في البحث عن بدائل بما في ذلك الطاقة الشمسية. فهل يعود هذا القطاع إلى الازدهار؟
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