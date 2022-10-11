 إلى أين بالألواح الشمسية؟ | العولمة 3000 | DW | 18.03.2023

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العولمة 3000

إلى أين بالألواح الشمسية؟

لا يمكن تحقيق مستقبل محايد مناخياً بدون الطاقة الشمسية. وهناك حاجة متزايدة للأنظمة الكهروضوئية من أجل هذا الغرض. لكن الخلايا الكهروضوئية على خصوصاً تحتاج إلى مساحة كبيرة. إذاً إلى أين نذهب بجميع المُنشآت؟

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