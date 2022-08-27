 إلهام من الشارع | واحة الثقافة | DW | 03.09.2022

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واحة الثقافة

إلهام من الشارع

الفنان المصري محمد عبلة قريب دائماً من أهالي مدينة القاهرة الشاسعة، حيث وثَّق أيضاً الثورة في عام 2011 وأسس متحفاً للرسوم الكاريكاتورية. وجهة نظر في بلد يقيِّد الحريات بشكل منهجي.

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