إلهام من الشارع

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الفنان المصري محمد عبلة قريب دائماً من أهالي مدينة القاهرة الشاسعة، حيث وثَّق أيضاً الثورة في عام 2011 وأسس متحفاً للرسوم الكاريكاتورية. وجهة نظر في بلد يقيِّد الحريات بشكل منهجي.
عندما اندلعت احتجاجات "الريع العربي" قبل نحو عقد من الزمن، فشلت الحكومات الغربية في التقاط زمام المبادرة والمساهمة في تلبية تطلعات الشعوب إلى الحرية والديمقراطية، وفوّتت بذلك فرصة تاريخية. فما أسباب ذلك الموقف المتفرج؟
ما هي قصة محمد حسني، الذي حاول الانتحار عبر إحراق نفسه في ميدان التحرير وسط القاهرة؟ الخبر ملأ مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والبعض ألمح إلى تشابه بين هذه الحادثة وحادثة إحراق التونسي محمد البوعزيزي نفسه عام 2011.
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