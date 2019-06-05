 إلقاء القبض على مستشار سابق لترامب بتهمة الاختلاس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.08.2020

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أخبار

إلقاء القبض على مستشار سابق لترامب بتهمة الاختلاس

أعلنت المدعية العامة الفدرالية في مانهاتن أن ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب يواجه رسميا تهمة اختلاس أموال قدمت لموقع جمع تبرعات من أجل تمويل جدار وعد الرئيس الأميركي ببنائه على الحدود مع المكسيك.

ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب.

ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب يواجه رسميا تهمة اختلاس أموال.

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الخميس (20 أغسطس/ آب 2020) القبض على ستيفن بانون، المستشار السياسي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصلته بمخطط لجمع الأموال عبر شبكة الانترنت.

مختارات

يجول مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق ستيف بانون أوروبا لبناء شبكة من الحركات الشعبوية. رئيسة كتلة حزب "البديل" الشعبوي الألماني أليس فايدل التقت به للاستفادة من خبرته في مجال الاتصالات. فماذا يحضر الشعبويون؟

في خطوة مفاجئة، أعلن كبير المديرين التنفيذيين لشبكة بريتبارت اليمينية أن ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب وأحد مهندسي فوزه في الانتخابات، قد تخلى عن منصبه في إدارة الشبكة دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتم توجيه الاتهام إلى بانون وثلاثة أفراد آخرين هم: برايان كولفيج وأندرو بادولاتو وتيموثي شيا "لدورهم في الاحتيال على مئات الآلاف من المتبرعين فيما يتعلق بحملة تمويل جماعي عبر الإنترنت تُعرف باسم (نبني الجدار)"، وجمعت الحملة أكثر من 25 مليون دولار، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية لنيويورك. وتم القبض عليهم اليوم الخميس.

وقالت المدعية الأمريكية أودري شتراوس في بيان: "كما أشارت المزاعم، احتال المتهمون على مئات الآلاف من المتبرعين، مستفيدين من اهتمامهم بتمويل جدار حدودي لجمع ملايين الدولارات، بذريعة أن كل هذه الأموال سيتم إنفاقها على البناء".

وتم اتهام المتهمين الأربعة بالتآمر للاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لغسل أموال، وتبلغ العقوبة القصوى لكل من التهمتين السجن لمدة 20 عاما.

وكانت حملة "نبني الجدار" تعهدت باستخدام التبرعات التي تلقتها لبناء أجزاء من الجدار على الحدود الأمريكية المكسيكية، والتي كان بناؤها تعهدا رئيسيا لترامب خلال انتخابات 2016.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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