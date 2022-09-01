إلغاء 800 رحلة جوية بسبب إضراب طياري لوفتهانزا عن العمل

أكدت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" أن طيارين من شركة لوفتهانزا الألمانية سينظمون إضرابا طوال يوم غد الجمعة (الثاني من سبتمبر/ايلول 2022). وأعلن متحدث باسم النقابة في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن مجلس الإدارة قرر هذه الخطوة بعد مفاوضات مكثفة مع الشركة وبناء على طلب لجنة المفاوضة الجماعية.
وإثر ذلك أعلنت شركة لوفتهانزا اليوم الخميس (الأول من سبتمبر/أيلول 2022) عزمها إلغاء 800 رحلة جوية كانت مقررة غدا الجمعة، وهو ما
يعادل برنامجها بالكامل تقريبا. وأوضحت الشركة أن هذه الإلغاءات ستقع في محوريها بمدينتي فرانكفورت وميونخ، ومن المتوقع أن تؤثر على نحو 130 ألف مسافر تقريبا.
وأضافت الشركة أن الإضراب سيسفر عن تأثيرات قوية في حركة الطيران خلال فترة الذروة لرحلات العودة مع نهاية الإجازات المدرسية بأغلب الولايات الألمانية. وتابعت الشركة أنه من المحتمل أن يحدث إلغاء لرحلات جوية اليوم الخميس وخلال يومي السبت والأحد القادمين أيضا.
ويدور نزاع بشأن الأجور بين الطرفين حول زيادة رواتب طياري لوفتهانزا، ولوفتهانزا كارغو للشحن، والبالغ عددهم أكثر من خمسة آلاف طيار. وتطالب النقابة بزيادة بنسبة 5,5% في الأجور خلال العام الحالي بالإضافة إلى صرف تعويض تلقائي عن التضخم اعتبارا من عام 2023 وإدخال تعديلات على بنية لائحة الأجور.
وكانت النقابة قد أعلنت فسخ عقد الأجور السابق في نهاية حزيران/يونيو. وكان طيارو يورووينغز أكبر شركة مملوكة لمجموعة لوفتهانزا، قد صوتوا لصالح تنظيم إضرابات.
وأعلنت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" أن 97,9% من الطيارين وافقوا في التصويت الذي جرى أمس الأربعاء على خطوة الإضرابات. وقال متحدث باسم النقابة إن نسبة المشاركة في التصويت قاربت 90%. ولم يتم تحديد موعد لتنظيم الإضرابات. ومن المقرر أن يتم الأسبوع المقبل إجراء مفاوضات مع الشركة العمل حول عقد الأجور الجماعي المتنازع عليه.
وتأتي هذه التطورات بعد موافقة مماثلة من الطيارين العاملين في الشركة الأم لوفتهانزا. ولم تسفر المحادثات الاستكشافية الجارية بشكل مكثف بين شركة لوفتهانزا وممثلي طياري الشركة الأساسية وشركة لوفتهانزا كارغو للشحن.
ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
التنقل المحايد مناخيا
من أجمل الهوايات: صعود الجبل بدراجة خاصة بالمنعرجات، واستكشاف الطبيعة بسهولة. ويمكن لاعتماد على محرك كهربائي يعمل بالبطارية، الأمر الذي يجعل العديد من وسائل النقل صديقة للبيئة وفعالة وموفّرة للطاقة، وتخلق أيضا شعورا بالمتعة.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
جودة حياة أفضل
الحيّز المتاح داخل المدن يبقى محدودا. وفي السنوات المائة الأخيرة تم دفع سائقي الدراجات الهوائية والمشاة إلى الهامش. بينما تملأ السيارات الشوارع وتلوث الجو. وهذا ما يريد عدد متزايد من المدن تغييره، ورفع مستوى جودة الحياة لسائقي الدراجات والمشاة، مع كثير من المقاهي وأماكن الالتقاء. وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العامة وتقليل عدد السيارات كما هو الشأن هنا في أمستردام.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
نهضة قطار المترو
قطارات المترو تسير بتكلفة ضئيلة، وتستخدم الطاقة النظيفة؛ أي طاقة الكهرباء. بسلاسة وسرعة تتقدم وسيلة النقل المفضلة عبر المدينة كما هو الشأن هنا في بورتو (البرتغال). بدأ قطار المترو الأول العمل في عام 1832 في نيويورك. وابتداء من 1927 تم بناء مسارات عالمية. ومنذ بضع سنوات تشهد بعض المدن انتشارا كبيرا لقطارات المترو العاملة بالكهرباء.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
توجه للحافلة الكهربائية
تحتاج المحركات الكهربائية إلى ثلث الطاقة التي تستهلكها محركات الديزل. كما أنها خافتة الصوت وتسير بالكهرباء الخضراء الصديقة للبيئة. هذه الحافلة في نانت بفرنسا تسير بالكهرباء من البطارية. وفي سكة أخرى تسير الحافلة تحت مجمع تيار يشحن بطاريتها. وهذا المزيج جيد ويتم استخدامه بشكل متزايد.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
الاستعارة عوض الشراء والامتلاك
استعارة السيارة أو الدراجة، فقط عندما نحتاجها؛ إنه أمر عملي ويوفر المال والحيّز المكاني. وتدعم مدن مثل برلين ما يسمى بـ "شيرينغ" أي التشاركية. فضلا عن أن جميع عربات الاستعارة كهربائية. وعدد متزايد من الناس يلجأ لهذه الوسيلة، لاسيما الشباب في المدن.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
سريعة وصديقة للبيئة
القطارات السريعة تتعدى سرعتها 300 كلم في الساعة الواحدة في الصين (الصورة) واليابان والاتحاد الأوروبي. وبفضل المحرك الكهربائي والمقاومة الضعيفة للهواء تستهلك القطارات القليل من الطاقة، أي 30 مرة أقل من الطائرة وخمس مرات أقل من الشاحنة وأقل حتى من السفينة. وبالنسبة إلى حركة السير الصديقة للبيئة تكون حركة السير على القضبان بالتالي مهمة.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
دراجات النقل في الخدمة
عربات البضائع الكبيرة تملأ في الغالب الشوارع في المدن. وهذا يتسبب في إزعاج يمكن تفاديه بخدمة نقل ذكية ومحافظة على البيئة كما هنا في ميونيخ. ازداد الاعتماد مؤخرا على الدراجات كبيرة الحجم من أجل نقل البضائع داخل المدن.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
في حركة تحت الشمس
تقطع هذه العربة التي تعمل بالطاقة الشمسية نحو 5000 كلم في السنة الواحدة في شمال ألمانيا. أما في جنوب إسبانيا الغنية بالشمس فيمكن أن تقطع 10000 كلم. يزداد إنتاج العربات المزودة بالخلايا الشمسية داخل هيكل العربة. ويمكن الاستفادة من الكهرباء المخزنة فيها لتستخدم أيضا لتشغيل عربات أخرى أو لتزويد المنزل بالكهرباء.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
ثورة في النقل البعيد
تمتلك هذه الشاحنة الكهربائية والتابعة لشركة نقل سويسرية بطارية بسعة 900 كيلوواط/ساعي. ما يمكنها من السير وهي محملة بالبضائع لمسافة 500 كلم، دون حاجة لشحن البطارية. ورغم أن ثمن هذه الشاحنة الكهربائية أغلى بمرتين ونصف من الشاحنة التي تعمل بالديزل، إلا أنها توفر استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
العبّارات تستخدم الكهرباء
هذه العبارة الخاصة بنقل السيارات تتردد في بحيرة أونتاريو الكندية بين وولف ايسلاند وكينغستون. مسافة العبور تستغرق 20 دقيقة ويتم شحن البطارية في غضون 10 دقائق فقط. ولكن لا يصلح استخدام البطاريات لسفن البحار العالية لأن قوتها تظل ضئيلة. وحركة النقل المحايدة مناخيا تبقى ممكنة فقط باستخدام الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من مصادر متجددة.
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حتى الشاحنات والطائرات.. مستقبل وسائل النقل الرفيقة بالبيئة
حركة الطيران تحتاج إلى مسارات رفيقة بالبيئة
يمكن أن تصبح طائرات النقل العادية رفيقة بالبيئة إذا استخدمت كيروسين اصطناعي. وهذا الأخير يمكن إنتاجه من الكهرباء النظيفة، ولكن يجب انتظار بناء خطوط أوسع للإنتاج. ولذلك سيستغرق الأمر سنوات قبل أن تطير الطائرات بطريقة محايدة للمناخ. كما تتسبب الطائرات في نشوء سحب مضرة بالمناخ. ومن خلال مسارات تحليق متعددة ومتباعدة يمكن تفادي هذه الأضرار المناخية.