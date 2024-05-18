إلغاء 60 رحلة في مطار ألماني بسبب احتجاجات "الجيل الأخير"

بسبب احتجاج لمجموعة "الجيل الأخير"، ألغيت عشرات الرحلات بثاني أكبر مطارات ألمانيا. وأغلق مطار ميونيخ تماما، وبعد ساعتين استؤنفت الحركة الجوية وتم اعتقال النشطاء. وتساءل وزير ألماني: ما فائدة إفساد بداية العطلة للناس؟

صرح المتحدث باسم مطار ميونيخ الألماني روبرت فيلهلم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الحركة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء من مجموعة "الجيل الأخير" في المطار اليوم السبت (18 مايو/ أيار 2024) تسببت في إلغاء نحو 60 رحلة بشكل كامل.

وأعلن المتحدث باسم ثاني أكبر مطار ألماني عن إعادة الحجز بالنسبة لكل ركاب هذه الرحلات على متن طائرات أخرى. وأضاف فيلهلم أن هناك 14 طائرة كان من المفترض أن تهبط في مطار ميونيخ، تم تحويل مساراتها إلى مطارات أخرى.

ووفقا لتصريحات المطار، يبلغ إجمالي عدد الرحلات المجدولة اليوم 1000 رحلة سفر ووصول.

وأوضح فيلهلم أن جميع الركاب البالغ عددهم 140 ألف راكب سيصلون إلى وجهاتهم، ولكنه لفت إلى أن جزءا كبيرا منهم سيصل إلى وجهته متأخرا. وتابع فيلهلم أن الصالات في المطار ممتلئة للغاية بسبب حركة السفر في عيد العنصرة. وذكر أن طوابير طويلة تشكلت ولاسيما عند مكاتب إعادة الحجز.

وقام موظفو المطار بتزويد المسافرين المنتظرين بالماء والوجبات الخفيفة.

وأكد المتحدث أنه رغم الالتزام بجميع اللوائح الأمنية المعمول بها في مجال النقل الجوي على مستوى أوروبا، فإن المطارات لا يمكنها أن تحمي نفسها من التدخلات العنيفة سوى بقدر محدود. وقال فيلهلم إن المهم هو أنه تم البدء سريعا في اتخاذ سلسلة الإجراءات بعد اكتشاف التدخل.

وكان نشطاء من حركة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ أحدثوا ثقبا في أحد سياجات المطار في العاصمة البافارية في الساعة الخامسة من صباح اليوم ودلفوا منه إلى المدرج، وقام ستة منهم بلصق أنفسهم هناك. وتم إغلاق المطار بشكل كامل على نحو مؤقت وتحويل مسار عدة طائرات إلى مدن أخرى.

وبعد حوالي ساعتين تم استئناف الحركة الجوية في ميونيخ واعتقال النشطاء. ووصل عدد النشطاء الذين ألقت الشرطة القبض عليهم ثمانية نشطاء.

أوزديمير يحذر من "تدمير أهم شئ"

وأعرب وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير عن اعتقاده بعدم جدوى ما قام به نشطاء المناخ من تعطيل لحركة الطيران في مطار ميونيخ.

وكتب الوزير، المنتمي لحزب الخضر، عبر منصة إكس اليوم السبت: "ما الفائدة من إفساد بداية العطلة للناس؟ حملونا نحن الساسة المسؤولية، ناقشوا وجادلوا، لكن من فضلكم لا تدمروا الشيء الأهم لدينا في مكافحة أزمة المناخ ألا وهو التوافق الواسع النطاق داخل المجتمع".

وأدانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تعطيل نشطاء المناخ حركة الطيران في مطار ميونيخ. وغردت فيزر عبر منصة "إكس" اليوم السبت: "مثل هذه الأعمال الإجرامية تعرض حركة الطيران للخطر وتضر بحماية المناخ لأنها لا تسبب سوى عدم الفهم والغضب... يجب ملاحقة الجناة بحسم ومراجعة إجراءات الحماية في المطار".

وطالب الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم في ولاية بافاريا، مارتن هوبر بتطبيق "حكم القانون بكل صرامة" ضد من سماهم "فوضويي المناخ". وغرد عبر"إكس": "حملات حركة الجيل الأخير تهدد الحياة- لأنفسهم وللآخرين".

ص.ش/أ.ح (د ب أ)