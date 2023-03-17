 إلغاء وحسابات مدفوعة.. علامات التوثيق تتسبب في فوضى على تويتر | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 09.04.2023

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علوم وتكنولوجيا

إلغاء وحسابات مدفوعة.. علامات التوثيق تتسبب في فوضى على تويتر

تستمر فوضى وجود علامات التوثيق الزرقاء من عدمها على حسابات المشهورين في منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بحيث بات يصعب التفريق بين الحسابات القديمة الموثقة لشخصيات عامة وحسابات التوثيق المدفوع شهرياً. فماذا تقول الشركة؟

علامة تويتر - صورة رمزية بتاريخ 7 يناير 2023

منذ استحواذ ماسك على تويتر يمقابل حوالي 44 مليار دولار فقدت الشركة نحو نصف قيمتها السوقية 

قللت  منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"  مجدداً أهمية علامة التوثيق التي كانت مخصصة لحسابات الشخصيات الشهيرة مثل الممثلين والموسيقيين بعد أن وحدت هذه العلامات مع العلامات الخاصة بالحسابات الذي يدفع أصحابها اشتراكاً مقابل توثيقها.

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ووفقاً للقواعد الجديدة سيكون من المستحيل تحديد الفارق بسرعة بين  الحسابات القديمة الموثقة  لشخصيات عامة مثل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وحسابات المستخدمين الذين يدفعون اشتراكاً شهرياً مقابل الحصول على العلامة الزرقاء وتقليل الإعلانات التي تظهر على صفحاتهم.

كان  الملياردير الأمريكي إيلون ماسك  مالك مشركة تويتر قد أعلن في وقت سابق انه اعتبارا من أول نيسان/ أبريل الحالي سيتم حذف علامة التوثيق من صفحات مستخدمي تويتر الذين لا يدفعون اشتراكاً شهرياً.

 في المقابل أعلن الكثير من الشخصيات الشهيرة ومنهم نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس إنهم لن يدفعوا اشتراكاً مقابل تحويل علامة الطائر على صفحتهم من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق.

وكان عدد كبير من المؤسسات الإعلامية الأمريكية مثل صحيفة نيويورك تايمز قد أعلنت أيضاً أنها لن تدفع اشتراكا لكي تحتفظ بعلامة التوثيق الزرقاء على صحفات حساباتها على موقع توتير، رغم حذف العلامة الزرقاء عن بعض

الصفحات بالفعل اعتباراً من يوم الاثنين الماضي تطبيقاً لقواعد ماسك الجديدة.

يذكر أن  ماسك استحوذ على شركة تويتر  في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقابل حوالي 44 مليار دولار. ومنذ ذلك الوقت  فقدت الشركة نحو نصف قيمتها السوقية  بسبب انخفاض سعر سهمها في البورصة.

ع.غ/ خ.س (د ب أ)

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