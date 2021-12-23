إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية بسبب تفشي الفيروس

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متحور أوميكرون يؤدي الى تصاعد الإصابات مما ادى الى إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية عالميا.
كما اعادت عدة دول فرض قيود كورونا تخوفا من تفشي المتحور الجديد بينما تعمل الحكومات على تسريع وتيرة التطعيم
قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إن عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تجاوز اليوم 30 مليون جرعة وهو الهدف الذي كان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن عنه في الثامن عشر من الشهر الماضي.
دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في خطاب عيد الميلاد المشككين في اللقاح بضرورة إعادة التفكير في موقفهم. فيما لا زالت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني لعدد الإصابات الجديدة مدعاة لقلق شديد، رغم انخفاضها نسبيا.
بدأت حكومات بلدان العالم باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة انتشار سلاسة أوميكرون من فيروس كورونا من ضمنها تشديد قيود التباعد الاجتماعي، فيما ستبدأ إسرائيل بتقديم جرعة تطعيم رابعة للسكان الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.
يرجح المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض أن يصبح أوميكرون السلالة السائدة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية خلال الشهرين الأولين من 2022 ، في ظل تنبيهات بوجوب اتخاذ "إجراء صارم عاجل" لمواجهة التفشي السريع لهذا المتحور.
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