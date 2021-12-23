 إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية بسبب تفشي الفيروس | DW الأخبار | DW | 28.12.2021

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DW الأخبار

إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية بسبب تفشي الفيروس

متحور أوميكرون يؤدي الى تصاعد الإصابات مما ادى الى إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية عالميا. كما اعادت عدة دول فرض قيود كورونا تخوفا من تفشي المتحور الجديد بينما تعمل الحكومات على تسريع وتيرة التطعيم

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