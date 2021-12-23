إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية بسبب تفشي الفيروس

ألمانيا تحقق هدف 30 مليون جرعة تطعيم كورونا قبل نهاية العام

قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إن عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تجاوز اليوم 30 مليون جرعة وهو الهدف الذي كان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن عنه في الثامن عشر من الشهر الماضي.