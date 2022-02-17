 إلغاء مالي اتفاقات الدفاع مع فرنسا.. الخلفيات والتداعيات | مسائية DW | DW | 03.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

إلغاء مالي اتفاقات الدفاع مع فرنسا.. الخلفيات والتداعيات

المجلس العسكري في مالي يلغي الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا، باريس ترد وتعتبر القرار غير مُبَرر ومجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول مالي بطلب من روسيا.. فهل تتحول مالي إلى ساحة صراع غربي روسي جديد؟

مشاهدة الفيديو 19:45

المزيد من المركز الإعلامي

أعلنت فرنسا في بيان مشترك مع شركائها الأوروبيين وكندا، أن عمليات مكافحة الإرهاب في مالي ستتوقف بحلول شهر يونيو. ومن المر

القمة الأوروبية الإفريقية تناقش وضع مالي 17.02.2022

Malische Soldaten stehen am 18.01.2017 in der Nähe des Anschlagsorts (r) auf einem Militärstützpunkt in Gao, Mali. Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Militärstützpunkt im Norden Malis sind mindestens 47 Menschen getötet worden. Foto: Yacouba Cisse/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

الروس في منطقة الساحل..."دخول" على مناطق نفوذ الغرب؟ 24.12.2021

©PHOTOPQR/LA PROVENCE/SPEICH Frédéric ; Menaka ; 15/09/2021 ; Reportage sur l'opération militaire Barkhane et l'opération Takuba (Task Force internationale) Lutte contre les Groupes Armés Terroristes (GAT) djihadistes dans la BSS (Bande Sahelo Saharienne) Base Opérationnelle Avancée (BAO) de Ménaka Des soldats du 27e BCA Bataillon de Chasseur Alpins et du 2e REG Régiment Etranger de Génie équipés de VAB Véhicule de l'Avant Blindé assurent la protection d'une réunion sur la sécurité au gouvernorat de Ménaka. Réunion à laquelle participent des représentants de la Minusma (ONU), des dignitaires locaux et les Forces armées Malienne (FaMa) Menaka (MALI); 09/13/2021; Report on the military operation Barkhane and Operation Takuba (International Task Force) Fight against Jihadist Armed Terrorist Groups (GAT) in the BSS (Sahelo Saharan Band)

مالي تناصر الجزائر ضد ماكرون.. جبهة افريقية تتحدى فرنسا؟ 06.10.2021

مخاوف من تكرار سيناريو كابول في باماكو.. ماذا وراءها؟

مخاوف من تكرار سيناريو كابول في باماكو.. ماذا وراءها؟ 25.08.2021

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

اليوم العالمي لحرية الصحافة.. تحديات ومخاطر الحرب

اليوم العالمي لحرية الصحافة.. تحديات ومخاطر الحرب 03.05.2022

قيس سعيّد وجمهوريته الجديدة.. رؤية واقعية أم مجرد وهم؟

قيس سعيّد و"جمهوريته الجديدة".. رؤية واقعية أم مجرد وهم؟ 03.05.2022

إمدادات الطاقة الروسية إلى غرب أوروبا.. هل اقتربت النهاية؟

إمدادات الطاقة الروسية إلى غرب أوروبا.. هل اقتربت النهاية؟ 03.05.2022

مسائية DW: الحرب في أوكرانيا.. هل تخلى معظم العرب عن الحليف الأمريكي؟

مسائية DW: الحرب في أوكرانيا.. هل تخلى معظم العرب عن الحليف الأمريكي؟ 29.04.2022

المزيد مسائية DW

مسائية DW: الحرب في أوكرانيا.. هل تتوسع لتشمل الأراضي الروسية؟

مسائية DW: الحرب في أوكرانيا.. هل تتوسع لتشمل الأراضي الروسية؟ 29.04.2022

هل تستخدم الجزائر سلاح الغاز ضد إسبانيا؟

هل تستخدم الجزائر "سلاح الغاز" ضد إسبانيا؟ 28.04.2022

مسائية DW : سلاح الغاز.. هل بدأت روسيا استخدامه للتصعيد ضد الغرب؟

مسائية DW : "سلاح الغاز".. هل بدأت روسيا استخدامه للتصعيد ضد الغرب؟ 27.04.2022

مسائية DW: ضربات جوية على دمشق نُسبت إلى إسرائيل.. ماذا وراءها؟

مسائية DW: ضربات جوية على دمشق نُسبت إلى إسرائيل.. ماذا وراءها؟ 27.04.2022

اقرأ أيضا

Malian soldiers from the 512th Motorised Infantry company complete their training by U.S. Special Forces, top, in the desert near Timbuktu in Mali in this Thursday, March 18, 2004 file photo. U.S. Marines have taken over limited American counter-terrorism training for African armies on the Sahara's edge, drilling local soldiers in patrols and attacks, with the aim of blocking terror infiltration in the wide-open desert. (AP Photo/Ben Curtis)

عشرات القتلى والجرحى في هجمات "إرهابية" بمالي وبوركينا فاسو 24.04.2022

قالت مصادر عسكرية وأمنية إن 11 جنديا وأربعة مدنيين لقوا حتفهم في هجمات في مالي وبوركينا فاسو الدولتين المتجاورتين في غرب أفريقيا. ويعيش البلدان أزمة سياسية بعد انتزاع الجيش في كل منهما للسلطة منذ عامين.

Scooters and pallets set on fire during clashes between police and thugs during the traditional May Day demonstration in Paris. The unions, including the CGT, called for a third social round. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY JulienxMattiax/xLexPictorium LePictorium_0262680

شبح الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار يخيم على مظاهرات عيد العمال 01.05.2022

في باريس وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال، فيما تعرضت عمدة برلين للسب والقذف بالبيض، وشهدت إسطنبول مواجهات مع متظاهرين اعتقل خلالها العشرات، أما في أثينا فقد تظاهر الآلاف احتجاجا على تفشي الغلاء.

مسارات جديدة لألمانيا في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل

مسارات جديدة لألمانيا في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل 18.04.2022

قبل بضعة أيام، قامت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بمهمة صعبة في أفريقيا. فهل لا يزال هناك مستقبل لمهمة الجيش الألماني في مالي؟ وما البدائل المطروحة في حال الانسحاب؟

Supporters react after the victory of French President and La Republique en Marche (LREM) party candidate for re-election Emmanuel Macron in France's presidential election, at the Champ de Mars, in Paris, on April 24, 2022. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية متفوقا على لوبان 24.04.2022

أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان، بحسب تقديرات أولية. وحصل ماكرون بذلك على فترة رئاسية ثانية وتجنب ما كان يمكن أن يكون زلزالا سياسيا