إلغاء مالي اتفاقات الدفاع مع فرنسا.. الخلفيات والتداعيات

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المجلس العسكري في مالي يلغي الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا، باريس ترد وتعتبر القرار غير مُبَرر ومجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول مالي بطلب من روسيا.. فهل تتحول مالي إلى ساحة صراع غربي روسي جديد؟
قالت مصادر عسكرية وأمنية إن 11 جنديا وأربعة مدنيين لقوا حتفهم في هجمات في مالي وبوركينا فاسو الدولتين المتجاورتين في غرب أفريقيا. ويعيش البلدان أزمة سياسية بعد انتزاع الجيش في كل منهما للسلطة منذ عامين.
في باريس وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال، فيما تعرضت عمدة برلين للسب والقذف بالبيض، وشهدت إسطنبول مواجهات مع متظاهرين اعتقل خلالها العشرات، أما في أثينا فقد تظاهر الآلاف احتجاجا على تفشي الغلاء.
قبل بضعة أيام، قامت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بمهمة صعبة في أفريقيا. فهل لا يزال هناك مستقبل لمهمة الجيش الألماني في مالي؟ وما البدائل المطروحة في حال الانسحاب؟
أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان، بحسب تقديرات أولية. وحصل ماكرون بذلك على فترة رئاسية ثانية وتجنب ما كان يمكن أن يكون زلزالا سياسيا
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