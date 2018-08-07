 إلغاء مائتي رحلة جوية بسبب إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت | أخبار | DW | 07.08.2018

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أخبار

إلغاء مائتي رحلة جوية بسبب إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت

أعلنت الشرطة الاتحادية عن إخلاء جزئي لمطار فرانكفورت بسبب عملية أمنية أدت إلى إلغاء حوالي مائتي رحلة جوية وتعطيل عشرات أخرى. يذكر أنه كان تم إخلاء صالة مطار ميونخ في حادث مماثل في شهر تموز/ يوليو بعد خلل في نظام التفتيش.

Kontrollen am Flughafen Frankfurt (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

كتبت الشرطة الألمانية اليوم (الثلاثاء السابع من أغسطس / آب 2018) في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "سيكون هناك عمليات شرطية في أجزاء من الصالة 1 في مطار فرانكفورت"، لافتة إلى أن ذلك يشمل أيضا وقف صعود الركاب للطائرات في هذه الصالة.

مختارات

منذ مطلع عام 2018 يُقدم أكبر مطارات ألمانيا "فرانكفورت"، خدمة هي الأولى من نوعها في العالم للمسافرين. كلاب مُدربة تستعين بحاسة شمها القوية للكشف عن حشرة صغيرة على استعداد دائم لمرافقة المسافرين في رحلاتهم الطويلة! (23.07.2018)

تتكرر حالات دخول مسافرين للمطارات الألمانية دون نجاح إجراءات المراقبة في رصدهم، كما حدث في مطار فرانكفورت. وبهذا الصدد يرى الخبير الأمني الألماني يورغ تراوبوث، أن مفهوم المراقبة كما هو معمول به حاليا لا يفي بالحاجة. (01.09.2016)

وأضافت الشرطة أنه تم إخلاء المناطق الأمنية بالفعل في المستويين الثاني والثالث. وحسب المعلومات الأولية يبدو أن هناك خللا في نظام المراقبة الأمنية وأن هناك شخصا على الأقل اجتاز المجال المؤمن في المطار دون أن تتم عملية تفتيش كاملة. ومن جانبها أكدت شركة "فرابورت" المسؤولة عن تشغيل المطار عملية الإخلاء ووقف الصعود. وقالت متحدثة باسمها إن الصعود توقف قرابة الساعة 11.30 (بالتوقيت المحلي).

يذكر أنه كان تم إخلاء صالة في مطار ميونخ في شهر تموز/ يوليو الماضي بسبب وصول سيدة إلى المجال الأمني دون تفتيش. وتسبب ذلك في إلغاء نحو مئتي رحلة جوية على الأقل، وتسبب في حدوث تأخيرات في نحو 60 رحلة جوية. وكان قد حدث موقف مشابه في صالة رقم واحد بمطار فرانكفورت قبل عامين تقريبا، إذ مضت سيدة إلى المجال الأمني بعد تفتيش حقيبة يدها، على الرغم من عدم انتهاء تفتيشها. وتسبب إخلاء الصالة حينها في التأثير على نحو خمسة آلاف مسافر تقريبا.

ح.ز/ ي.ب (د.ب.أ)

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  • Flugzeug von Condor (picture-alliance/dpa)

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    استخدم أكثر من 88 مليون راكب المطارات الألمانية في سفرهم إلى بقية البلدان الأجنبية، وهذا الرقم يُمثل زيادة سنوية تُقَدَر بنحو 3.6 في المائة. أما بقية ركاب الرحلات الألمانية المحلية، والذي يقدر عددهم بـ24 مليون راكب، فقد وصلت الزيادة السنوية في أعدادهم إلى أكثر من 2.8 في المائة.

  • Spanien Kanarische Inseln La Gomera (picture alliance/robertharding/A. Tovy)

    المطارات الألمانية تحلق بأرقام قياسية جديدة!

    سجلت أعداد ركاب الوجهات السياحية إلى جزر الكناري ووجهات أخرى أرقاماً قياسية، فقد سافر من المطارات الألمانية إلى إسبانيا في العام الماضي حوالي 14 مليون راكب. كما شهدت أعداد المسافرين إلى اليونان زيادة فاقت الحدود المألوفة.

  • Türkei Tourismus Stadt Kusadasi (picture-alliance/dpa/K. Rose)

    المطارات الألمانية تحلق بأرقام قياسية جديدة!

    انخفضت أعداد الركاب الذين يستخدمون المطارات الألمانية عادة لزيارة تركيا بنسبة بلغت حوالي 17 في المائة بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة والهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد.

  • Egypt Air Kairo Flughafen (picture-alliance/dpa/K.Elfiqi)

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    بلغت الزيادة في عدد الركاب المسافرين على رحلات طويلة 0.5 في المائة خلال العام الماضي 2016، وزاد الطلب على الرحلات المتجهة إلى آسيا والأمريكتين الشمالية والجنوبية. بالمقابل انخفض الطلب على مصر بنسبة هائلة بلغت 33.1 في المائة. كما انخفض الطلب على تونس أيضاً، إذ بلغ حوالي 28 في المائة فقط.

    الكاتب: غالية داغستاني


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