 إلغاء قرار منع تسليم أسانج إلى واشنطن | DW الأخبار | DW | 10.12.2021

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إلغاء قرار منع تسليم أسانج إلى واشنطن

ألغت محكمة لندن العليا قراراً قضائياً يمنع تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، وفي وفي حال أعطاء القضاة الضوء الأخضر للترحيل، فإن محامي أسانج يعتزم الاستئناف.

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Supporters of Julian Assange display signs and a banner, outside the Royal Courts of Justice in London, Britain December 10, 2021. REUTERS/Henry Nicholls

محكمة بريطانية تلغي قرار رفض تسليم أسانج إلى أمريكا 10.12.2021

قبلت محكمة بريطانية الاستئناف الذي تقدمت به واشنطن ضد قرار رفض تسليم مؤسس "ويكيليكس"، ويواجه أسانج حكماً بالسجن قد تصل مدته إلى 175 عامًا في حال ترحيله إلى أمريكا.

Supporters hold up banners as they stage a demonstration in support of Julian Assange, outside the High Court in London, Wednesday, Oct. 27, 2021. The U.S. government is scheduled to ask Britain's High Court to overturn a judge's decision that WikiLeaks founder Julian Assange should not be sent to the United States to face espionage charges. A lower court judge refused extradition in January on health grounds, saying Assange was likely to kill himself if held under harsh U.S. prison conditions. (AP Photo/Frank Augstein)

واشنطن تحاول طمأنة محكمة بريطانية لإقناعها بتسليم أسانج 27.10.2021

عارضت الولايات المتحدة أمام المحكمة البريطانية التي تنظر في طلب تسليمها مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج مخاطر إقدامه على الانتحار وسعت إلى طمأنتها حول المعاملة التي سيلقاها في سجونها.

Supporters of WikiLeaks founder Julian Assange hold up a banner as they protest, during the first hearing in the Julian Assange extradition appeal, at the High Court in London, Wednesday, Aug. 11, 2021. Britain's High Court has granted the U.S. government permission to appeal a decision that WikiLeaks founder Julian Assange cannot be sent to the United States to face espionage charges. (AP Photo/Matt Dunham)

عشية جلسة الاستئناف العفو الدولية تطالب بالإفراج عن جوليان أسانغ 26.10.2021

قبيل جلسة استئناف حاسمة، العفو الدولية تطالب بإطلاق الصحفي الأسترالي جوليان أسانغ وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده، فيما تستعد واشنطن لانتزاع حق تسليم مؤسس موقع ويكيليكس.

ARCHIV - 19.05.2017, Großbritannien, London: Julian Assange, Wikileaks-Gründer, grüßt auf dem Balkon der Botschaft von Ecuador. (zu dpa: US-Justiz erlässt neue Anklage gegen Wikileaks-Gründer Assange) Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

القضاء البريطاني يبت في تسليم أسانج لواشنطن 04.01.2021

جلسة حاسمة لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أمام القضاء البريطاني، حيث يتعلق الأمر بقرار تسليمه لواشنطن، وهو الأمر الذي تعارضه أيضا منظمات حقوقية وصحفية تعتبر أسانج صحفيا استقصائيا. وبرلين تتابع الأمر بـ"بقلق".