إلغاء قرار منع تسليم أسانج إلى واشنطن

محكمة بريطانية تلغي قرار رفض تسليم أسانج إلى أمريكا

قبلت محكمة بريطانية الاستئناف الذي تقدمت به واشنطن ضد قرار رفض تسليم مؤسس "ويكيليكس"، ويواجه أسانج حكماً بالسجن قد تصل مدته إلى 175 عامًا في حال ترحيله إلى أمريكا.