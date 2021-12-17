إلغاء قرار منع تسليم أسانج إلى واشنطن

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ألغت محكمة لندن العليا قراراً قضائياً يمنع تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، وفي وفي حال أعطاء القضاة الضوء الأخضر للترحيل، فإن محامي أسانج يعتزم الاستئناف.
قبلت محكمة بريطانية الاستئناف الذي تقدمت به واشنطن ضد قرار رفض تسليم مؤسس "ويكيليكس"، ويواجه أسانج حكماً بالسجن قد تصل مدته إلى 175 عامًا في حال ترحيله إلى أمريكا.
عارضت الولايات المتحدة أمام المحكمة البريطانية التي تنظر في طلب تسليمها مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج مخاطر إقدامه على الانتحار وسعت إلى طمأنتها حول المعاملة التي سيلقاها في سجونها.
قبيل جلسة استئناف حاسمة، العفو الدولية تطالب بإطلاق الصحفي الأسترالي جوليان أسانغ وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده، فيما تستعد واشنطن لانتزاع حق تسليم مؤسس موقع ويكيليكس.
جلسة حاسمة لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أمام القضاء البريطاني، حيث يتعلق الأمر بقرار تسليمه لواشنطن، وهو الأمر الذي تعارضه أيضا منظمات حقوقية وصحفية تعتبر أسانج صحفيا استقصائيا. وبرلين تتابع الأمر بـ"بقلق".
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