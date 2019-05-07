 إلغاء زيارة بومبيو لبرلين ـ اختبار لمتانة العلاقات الألمانية الأمريكية؟ | أخبار | DW | 08.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

إلغاء زيارة بومبيو لبرلين ـ اختبار لمتانة العلاقات الألمانية الأمريكية؟

أثار خبر إلغاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبرلين في حينه موجة من التساؤلات في برلين خصوصا وسط توثر العلاقة بين الحليفين التقليديين منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. فما حال العلاقات بين البلدين اليوم؟

Symbolbild Verhältnis USA Deutschland (picture-alliance/R. Peters)

ترك المستشارة تنتظر بلا جدوى، في رسالة بدت واضحة حين تم إلغاء الموعد في ديوان المستشارية قبل قليل من الوقت المحدد. هذا بالضبط هو ما فعله وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، وهو ما أعطى زخما للشكاوى من تردي العلاقة الألمانية الأمريكية. يتولى بومبيو منذ نحو عام منصب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين. تنقل بين دول العالم كثيرا في هذه الفترة، حيث قطع أكثر من 420 ألف كيلومتر جوا، وزار قرابة 40 دولة، لم تكن منها حتى الآن ألمانيا، أقوى دولة في أوروبا وأكثرها سكانا. كان من المقرر أن يزور بومبيو ألمانيا أمس الثلاثاء، كجزء من جولته الأوروبية التي تستغرق عدة أيام.

اختفاء مفاجئ!

كان من المخطط له أن يلتقي وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، وأن يجري أيضا لقاء مع المستشارة أنغيلا ميركل، والتي بالمناسبة تتولى منصبا يفوق منصب بومبيو بكثير من ناحية البروتوكول. ولكن الوزير الأمريكي ألغى زيارته قبل موعدها ببضعة ساعات فقط. كان المبرر الأمريكي في البداية: "شؤون ملحة". وبدلا من ذلك ركب بومبيو طائرته في أول محطة له في رحلته الأوروبية، فنلندا، واختفى. ظل وزير الخارجية الأمريكي مختفيا على مدى ساعات. وظلت نشرات أخبار القنوات الإخبارية الأمريكية على مدى نصف يوم تردد سؤال: "أين مايك بومبيو؟". أصرت وزارته على الصمت، وسادت الإشاعات بشأن وجهة بومبيو. وكعادته في مثل هذه الحالات المتكررة من الصمت على مدى ساعات، عاود بومبيو الظهور في إحدى مناطق الأزمات، في العراق. يتم التكتم بشدة، ولأسباب أمنية، على مثل هذه الرحلات حتى النهاية.

مشاهدة الفيديو 56:00

كوادريغا - 70 عاماً على نشأة الناتو: من عدو الحلف حالياً؟

السبب في رحلة بومبيو المتعجلة للعراق هي التوترات المتزايدة مع الجارة إيران. أعلنت الحكومة الأمريكية مطلع الأسبوع الجاري، أنها ستنقل حاملة طائرات وأحد أسراب القاذفات باتجاه إيران، وذلك كتحذير عسكري لإيران. وبررت الولايات المتحدة هذه الخطوة بـ "تصاعد دلائل وإشارات تحذيرية مقلقة". ولم تفصح أمريكا حتى الآن عما تعنيه بهذه التهديدات. واكتفت وزارة الدفاع الأمريكية بالقول بشكل مقتضب إنه كانت هناك دلائل واضحة على أن إيران اتخذت استعدادات من أجل شن هجمات محتملة على قوى أمريكية في المنطقة. كما تجنب بومبيو هو الآخر الإجابة على أسئلة بهذا الشأن أمس الثلاثاء. قال بومبيو للصحفيين الذين رافقوه في رحلته إلى بغداد، إنه كان يريد التحدث مع الحكومة العراقية مباشرة بشأن تهديدات مصدرها إيران، وكذلك بشأن استقلال العراق فيما يتعلق بقضايا الطاقة. قال بومبيو إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الاثنين بشأن رحلة مزمعة للعراق.

استمرار التوتر مع برلين

لم يتصل بومبيو بنظيره الألماني إلا يوم الثلاثاء لإعلان إلغاء زيارته، ولإبداء أسفه بهذا الشأن. قال بومبيو إن ماس "تفهم تماما"، وأضاف بومبيو: "وعدته بأن نعوض ذلك". ولكن إلى أي مدى كانت الزيارة إذا كانت الـ "تهديدات" بواسطة إيران، معروفة للأمريكيين منذ مطلع الأسبوع بالفعل، وأدت لخطوات عسكرية؟ وهل كان يوم زيارة برلين هو الخيار الوحيد في رحلة بومبيو التي استمرت عدة أيام لأوروبا، ليقوم فيه بزيارة مفاجئة للعراق؟ لا يريد الأمريكيون بأي حال من الأحوال اعتبار إلغاء بومبيو زيارته برلين علامة على الاستهانة بالعلاقة الألمانية الأمريكية. وبالعكس، فإن ما قام به بومبيو يتناسب بشكل ما مع الصورة الحالية: فالعلاقة بين ألمانيا وأمريكا متوترة منذ تولي ترامب منصبه عام 2017، حيث دأب ترامب على اتهام ألمانيا، شريكة أمريكا في حلف شمال الأطلسي، الناتو، بأن إنفاقها العسكري قليل جدا.

  • Deutschland Demonstration gegen TTIP und CETA in Hannover

    العلاقات الألمانية الأمريكية ـ ارتباط استراتيجي عقلاني

    تظاهر عشرات آلاف الأشخاص السبت (23 أبريل 2016 ) في هانوفر شمال ألمانيا احتجاجا على مشروع اتفاق للتبادل الحر عبر الأطلسي، وذلك عشية زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للدفاع عن هذه المعاهدة. وتحدثت الشرطة عن 35 ألف متظاهر في حين أشار المنظمون إلى تسعين ألفا.

  • Deutschland Obama Besuch Hannover Sicherheit

    العلاقات الألمانية الأمريكية ـ ارتباط استراتيجي عقلاني

    قبل هبوط طائرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مطار هانوفر خضعت المنطقة برمتها لترتيبات أمنية مشددة، وحتى البساط الأحمر الذي مشى عليه أوباما خضع لتفتيشات الكلاب البوليسية.

  • Deutschland Hannover Besuch Obama und Merkel

    العلاقات الألمانية الأمريكية ـ ارتباط استراتيجي عقلاني

    قبل استقباله من قبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في قصر هيرنهاوزن في هانوفر، استعرض الرئيس أوباما حرس الشرف للجيش الألماني، واستمع مع ميركل للنشيدين الوطنيين الألماني والأمريكي.

  • Deutschland Hannover Besuch Obama und Merkel

    العلاقات الألمانية الأمريكية ـ ارتباط استراتيجي عقلاني

    اختيار الرئيس باراك أوباما زيارة ألمانيا للمرة الخامسة منذ دخوله البيت الأبيض، يؤكد على المكانة التي يمنحها للمستشارة، الزعيمة الأوروبية التي يعرفها أكثر من سواها بعد ولايتيه الرئاسيتين. وهو هنا يحيي الجمهور من على شرفة في قصر هيرنهاوزن بهانوفر في شمال ألمانيا.

  • Deutschland Eröffnungsrundgang Hannover-Messe Merkel Obama

    العلاقات الألمانية الأمريكية ـ ارتباط استراتيجي عقلاني

    أشاد الرئيس أوباما بالدور الريادي الذي تقوم به المستشارة الألمانية ميركل ووجه لها شكرا في كلمته يوم الاثنين بهانوفر. وقال أوباما: "باسم الشعب الأمريكي أود أن أشكر السيدة ميركل على دعمها لتحالفاتنا على هذا النحو، وعلى التزامها تجاه تحقيق الحرية والمساواة وحقوق الإنسان". ووصف أوباما الدور الذي تقوم به ميركل "بالقيادة بيد هادئة" وأشار إلى أنه يمكن التعلم منها كيفية القيادة.

  • Deutschland Eröffnungsrundgang Hannover-Messe Merkel Obama

    العلاقات الألمانية الأمريكية ـ ارتباط استراتيجي عقلاني

    أكد أوباما كفاءة الاقتصاد الأمريكي في معرض هانوفر الصناعي الدولي، وبدا أوباما كشخص موهوب في البيع وقال مبتسما في مستهل جولته بالمعرض: "اشتري صنع في أمريكا". وكان ذلك بمثابة رد فعل على المستشارة ميركل التي دعت قبلها خلال افتتاح المعرض لتحسين فرص التجارة أمام الشركات الألمانية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت: "شراء (المنتج) الألماني شيء جميل أيضا".

  • Deutschland Eröffnungsrundgang Hannover-Messe Merkel Obama

    العلاقات الألمانية الأمريكية ـ ارتباط استراتيجي عقلاني

    خلال فعاليات معرض هانوفر الصناعي الدولي روج أوباما وميركل لدعمهما لاتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، رغم الانتقادات التي يثيرها على ضفتي الأطلسي. وعبر أوباما عن أمله في إنهاء المفاوضات حول هذا الاتفاق المتعثر، المعروف باسم "الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار" قبل مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2017.

  • Barack Obama Angela Merkel Hannover Messe

    العلاقات الألمانية الأمريكية ـ ارتباط استراتيجي عقلاني

    لم يبخل الرئيس أوباما في الإشادة بالمستشارة ميركل التي وصفها بـ"حارسة أوروبا" مثنيا على موقفها "الشجاع" في أزمة المهاجرين. وقال "إنها تجسد الكثير من المواصفات القيادية التي تثير إعجابي بقدر خاص، وهي تسترشد بالمصالح والقيم في آن". ويبدو أن هناك تطابقا كبيرا في نهجي أوباما وميركل، وتحدثت صحيفة ألمانية عن "روحين توأمين".

    الكاتب: م.أ.م


كما تنتقد الولايات المتحدة بشدة مشروع خط أنابيب الغاز، نورد ستريم 2، الذي تنفذه ألمانيا بالتعاون مع روسيا، وتهدد ألمانيا بفرض عقوبات جمركية بسبب الفائض في ميزانها التجاري. كما أن العلاقة بين ترامب وميركل تعتبر فاترة على المستوى الشخصي، حيث لا يسود التقارب بينهما، سواء من ناحية طبيعتهما الشخصية أو من ناحية فكرهما السياسي. لم يزر ترامب ألمانيا، زيارة ثنائية، خلال فترة ولايته التي استمرت أكثر من عامين حتى الآن. شارك ترامب في قمة مجموعة دول العشرين في هامبورغ في تموز/ يوليو 2017، و توقف في قاعدة رامشتاين العسكرية في ألمانيا، أثناء عودته من العراق. ولكنه لم يأت لألمانيا خصيصا لإجراء محادثات سياسية مع الحكومة الألمانية، لم يأت مرة واحدة لهذا الغرض خلال فترته كرئيس على مدى أكثر من 27 شهرا.

أما ميركل فقد زارت واشنطن أكثر من مرة في نفس المدة. ولكنها ستتجنب العاصمة الأمريكية خلال زيارتها المقبلة لأمريكا. ستلقي المستشارة الألمانية خطابا خلال الاحتفالات الختامية لجامعة هارفارد، ولكنها لا تعتزم القيام برحلة لترامب الذي يقيم في البيت الأبيض على بعد نحو 700 كيلومتر من الجامعة. لدى بومبيو هو الآخر مواعيد أخرى. لذلك لا يعرف متى سيعوض زيارته لألمانيا. سافر بوبميو من العراق إلى لندن. ومن المقرر أن يعقب ذلك زيارة لجرينلاند، أي أنه تمسك ببقية محطات جولته الأوروبية، وسيكون في الأيام المقبلة غير بعيد كثيرا من ألمانيا. ولا يتضمن برنامجه مبدئيا وقتا لتلبية موعد بديل في برلين. تجول بومبيو بالفعل في شباط/فبراير الماضي على مدى أيام في أوروبا، زار بولندا وسلوفاكيا والمجر وبلجيكا وأيسلندا، ولم يشارك في مؤتمر ميونخ الأمني الذي عقد في نفس الوقت. إنه التزامن في المواعيد، حسب وجهة نظر بومبيو.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

 

مختارات

برلين وباريس تطلقان "تحالف أنصار التعددية"

أمام الموجة المسيطرة المشككة في مدى أهمية التحالفات المتعددة الأطراف، على غرار حلف الناتو، والتي يقودها الرئيس الأمريكي ترامب، تبحث ألمانيا وفرنسا عن بدائل من بينها مبادرة "تحالف أنصار التعددية". (03.04.2019)  

ترامب: ألمانيا مطالبة بدفع مال أكثر للقوات الأمريكية

يريد الرئيس الأمريكي ترامب من الشركاء في حلف الناتو زيادة نفقاتهم العسكرية. ولا ترمي خطة الرئيس إلى قيام هؤلاء بدفع تكاليف القوات الأمريكية المتمركزة في بلدانهم وحسب، بل أيضا إلى دفع مبالغ فوقها. (14.03.2019)  

ضغوط أمريكية على شركات ألمانية لمقاطعة إيران

يمارس السفير الأميركي في برلين ضغوطا "يومية" على مؤسسات ألمانية لحضها على "الامتثال" للعقوبات الأميركية على إيران، وفق المتحدثة باسم السفارة، بالرغم من سعي الحكومات الأوروبية لحماية شركاتها من الغضب الأمريكي. (20.09.2018)  

العلاقات الألمانية الأمريكية ـ ارتباط استراتيجي عقلاني

تعد علاقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل علاقة جيدة مبنية على مصالح مشتركة، غير أن العلاقة بينهما لم تكن مستقرة على الدوام بل شهدت محطات من التوتر، ولاسيما عند اندلاع أزمة اليورو. (25.04.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كوادريغا - 70 عاماً على نشأة الناتو: من عدو الحلف حالياً؟  

مواضيع ذات صلة

Iraq | US-Außenminister Pompeo zu Besuch in Bagdad

بومبيو يلغي زيارة برلين ويصل بغداد في زيارة لم يعلن عنها 07.05.2019

وسط استغراب ألماني ألغى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة كانت مقررة له لألمانيا الثلاثاء؛ بسبب "مسائل ملحّة"، وفق ما أعلنت المتحدثة باسمه، ليصل بعدها إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها "نظراً لحساسيتها".

Iran Urananreicherungsanlage Isfahan

واشنطن تمدد إعفاءات وتُثَبِت عقوبات على البرنامج النووي الإيراني 04.05.2019

أعلنت الولايات المتحدة تمديد اعفاءات أساسية من العقوبات الأمريكية المفروضة على البرنامج النووي المدني الإيراني قبل يوم واحد من انتهاء مهلة هذه الاعفاءات، في الوقت الذي قررت فيه واشنطن عدم تمديد اثنين من الاعفاءات.

Sergei Lawrow und Mike Pompeo

أمريكا تطالب روسيا وحلفاءها بمغادرة فنزويلا وموسكو ترد بحزم 05.05.2019

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن على روسيا والدول الأخرى المتحالفة مع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "الرحيل" من فنزويلا. فيما دعت موسكو واشنطن إلى التخلي عن "خططها المتهورة" في فنزويلا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  