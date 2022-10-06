إلغاء رحلات جوية في دوسلدورف وكولونيا بسبب إضرابات تحذيرية

أثر إضراب تحذيري يستمر ليوم واحد بشدة على عمليات الطيران في مطاري كولونيا/بون ودوسلدورف، أكبر مطارين بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية.

وفي مطار كولونيا/بون توقفت حركة الطيران بشكل شبه كامل اليوم الاثنين (27 فبراير/شباط 2023)، ووفقاً للشركة المشغلة للمطار، تم تسيير رحلتين فقط من أصل 136 رحلة مخطط لها اليوم، وتم إلغاء معظم الرحلات الجوية وتحويل رحلات أخرى - وهذا يعني أن الركاب اضطروا إلى الذهاب إلى مطار آخر للمغادرة أو الهبوط في مكان آخر غير المخطط له.

وكان المطار قد أعلن الأحد أنه لا يمكن إجراء 131 رحلة ركاب مقررة بين السادسة من صباح الاثنين والساعة السادسة من صباح الثلاثاء بشكل منتظم من بين 136 رحلة مخطط لها. وكان من المفترض أن يفد إلى مطار كولونيا/بون 15 ألف مسافر اليوم.

وكانت أولى فترات التوقف عن العمل في المطار قد بدأت في وقت متأخر من مساء الأحد. ووفقاً للنقابة، بدأ الإضراب بموظفي أمن الطيران المسؤولين عن مراقبة الأفراد والبضائع. وقال متحدث باسم فيردي في الصباح "جميع نقاط المراقبة مغلقة."

ووقعت خلافات قانونية بين المطار ونقابة فيردي حول مشاركة طاقم إدارة الإطفاء بالمطار في الإضرابات. لكن في النهاية، اتفق الجانبان على أنه يجب أن يبقى 24 موظفًا في مهام الطوارئ في العمل أثناء الإضراب التحذيري.

وبحسب سكرتير نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، أوزاي تاريم، صباح اليوم، كان الإضراب التحذيري "ناجحاً للغاية". وقال تاريم: "إنه يظهر تصميم الموظفين وضرورة تحرك أرباب العمل". وقدر تاريم المشاركة في الإضراب التحذيري في مطار كولونيا/بون في المجالات الوظيفية التي شملها الإضراب بنسبة 90 في المائة.

وأثرت الإضرابات أيضاً بشدة على مطار دوسلدورف، حيث هيمنت كلمة "لاغي" على لوحة جدول الطائرات هناك. ومن المتوقع تسيير 25 في المائة فقط من إجمالي 330 رحلة مخطط لها اليوم.

أثرت الإضرابات أيضاً بشدة على مطار دوسلدورف، حيث هيمنت كلمة "لاغي" على لوحة جدول الطائرات

وتم إلغاء 205 رحلة وصول ومغادرة وإعادة جدولة 36 رحلة لمطارات أخرى اليوم أو في اليوم التالي، وفقًا لمتحدث باسم المطار، أما بالنسبة لرحلات الإسعاف والإغاثة، على سبيل المثال، فمن المفترض أن يتم التعامل معها على أنها عمليات طوارئ.

وبالإضافة إلى أكبر مطارين في ولاية شمال الراين، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ألمانيا، يتم التخطيط أيضًا لإضرابات تحذيرية في العديد من المجالات الأخرى في الحياة العامة، بما في ذلك الحافلات وعربات الترام والحافلات ومراكز الرعاية النهارية والمكاتب العامة.

وأعلنت نقابة فيردي، من بين أمور أخرى، أن العديد من مراكز الرعاية النهارية في كولونيا وبون وترواسدورف وهينيف وغومرسباخ ستتأثر بالإضربات التحذيرية، الأمر الذي ينطبق أيضاً على المستشفيات البلدية وشركات إدارة النفايات في عدة مناطق مثل بون وليفركوزن.

كان أرباب العمل قد قدموا عرضًا للموظفين والعاملين في الحكومة الفيدرالية والبلديات يشمل زيادة إجمالي في الأجور بنسبة خمسة بالمائة على خطوتين ومدفوعات لمرة واحدة بإجمالي 2500 يورو.

لكن النقابات رفضت العرض باعتباره غير كافٍ. وتطالب فيردي بزيادة في الأجور قدرها 10.5بالمائة لموظفي القطاع العام، وبحد أدنى 500 يورو شهريا. ومن المقرر أن يعود الجانبان للتفاوض مجدداً في 27 مارس/آذار.

ع.ح./م.س. (د ب أ)