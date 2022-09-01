إلغاء إضراب طياري لوفتهانزا بعد التوصل لاتفاق حول الأجور

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران توصلت اليوم (الثلاثاء الساد من سبتمبر/ أيلول 2022) إلى اتفاق مع نقابة الطيارين الألمانية "كوكبيت" حول الأجور، ما يعني أنه سيُجرى على الأرجح إلغاء الإضراب المخطط للطيارين غدا الأربعاء. ولم يتم بعد الإعلان عن تفاصيل الاتفاق.

وشل الطيارون بالفعل العمليات الأساسية لشركة لوفتهانزا يوم الجمعة بعد فشل المفاوضات بشأن اتفاق على أجور جديدة. وقال متحدث باسم لوفتهانزا بعد الإعلان: "نحن نأسف بشدة لأن الاتحاد مستمر على طريق التصعيد".

ومن المقرر أن يؤثر الإضراب على رحلات الركاب المغادرة من ألمانيا يومي الأربعاء والخميس بينما من المقرر أن تتأثر شركة الشحن التابعة لشركة لوفتهانزا يوم الأربعاء فقط. وأدى إضراب الطيارين الذي استمر طوال اليوم خلال يوم الجمعة إلى توقف معظم عمليات الطيران، مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب.

وتأثر نحو 130 ألف مسافر بإلغاء أكثر من 800 رحلة. وقالت شركة الطيران العملاقة إن هذا الإجراء كلفها 32 مليون يورو (31.8 مليون دولار).

ع.ش/ح.ز (د ب أ)