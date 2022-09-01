 إلغاء إضراب طياري لوفتهانزا بعد التوصل لاتفاق حول الأجور | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.09.2022

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أخبار

إلغاء إضراب طياري لوفتهانزا بعد التوصل لاتفاق حول الأجور

ألغى طيارو شركة لوفتهانزا الألمانية إضرابا كان مقررا بعدما توصلوا إلى اتفاق حول الأجور. وكانت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت"، هددت بإضراب كان من المفترض أن يدوم يومين ابتداء من الأربعاء.

ألمانيا ، فرانكفورت | إضراب طياري لوفتهانزا

جولة ثانية من الإضرابات سيدخلها طيارو شركة لوفتهانزا إذا لم تقدم لهم الشركة الألمانية للطيران "عرضا جديا".

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران توصلت اليوم (الثلاثاء الساد من سبتمبر/ أيلول 2022) إلى اتفاق مع نقابة الطيارين الألمانية "كوكبيت" حول الأجور، ما يعني أنه سيُجرى على الأرجح إلغاء الإضراب المخطط للطيارين غدا الأربعاء. ولم يتم بعد الإعلان عن تفاصيل الاتفاق.

مختارات

أيّد معظم الطيّارين العاملين في شركة لوفتهانزا الألمانية تنفيذ إضراب للمطالبة بزيادة الأجور، فيما أكدت نقابة الطيارين الألمان أن هذا مؤشر لا يمكن تجاهله لكنه لا يعني أنه سيتم تنفيذ إضراب تلقائياً.

دعت نقابة "فيردي" نحو 20 ألف موظف من الأطقم الأرضية لدى شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران لتنفيذ إضراب في إطار نزاع على الأجور، متوقعة "تأخيرا وإلغاء" رحلات فيما لم تحدد الشركة حتى الآن تداعيات هذا التحرك على المسافرين.

 وشل الطيارون بالفعل العمليات الأساسية لشركة لوفتهانزا يوم الجمعة بعد فشل المفاوضات بشأن اتفاق على أجور جديدة. وقال متحدث باسم لوفتهانزا بعد الإعلان: "نحن نأسف بشدة لأن الاتحاد مستمر على طريق التصعيد".

ومن المقرر أن يؤثر الإضراب على رحلات الركاب المغادرة من ألمانيا يومي الأربعاء والخميس بينما من المقرر أن تتأثر شركة الشحن التابعة لشركة لوفتهانزا يوم الأربعاء فقط. وأدى إضراب الطيارين الذي استمر طوال اليوم خلال يوم الجمعة إلى توقف معظم عمليات الطيران، مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب.

وتأثر نحو 130 ألف مسافر بإلغاء أكثر من 800 رحلة. وقالت شركة الطيران العملاقة إن هذا الإجراء كلفها 32 مليون يورو (31.8 مليون دولار).

ع.ش/ح.ز (د ب أ)

  • Symbolbild Lufthansa (Getty Images/AFP/C. Stache)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    إلغاء اللون الأصفر

    أكثر ما يمكن ملاحظته من تغيير شعار شركة لوفتهانزا هو إلغاء اللون الأصفر الذي يميل إلى قد يشير إلى لون "صفار البيض" على ذيل الطائرة حيث تم استبداله باللون الأزرق. ولم تعد الدائرة الصفراء القديمة التي كانت محط سخرية بعض الركاب موجودة. أيضا يمكن ملاحظة تغيير لون باطن الطائرة إلى اللون الأبيض بدلا من اللون الرمادي.

  • Lufthansa Boeing 737-100 (picture-alliance/dpa/Lufthansa)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    الشكل الذي اعتدناه

    تظهر هذه الطائرة من طراز بوينج 737-100 والتي بدأت لوفتهازا استخدامها عام 1968، أساسيات التصميم الذي اعتدنا عليه طيلة السنوات الماضية من اللون الرصاصي أسفل الطائرة إلى الأنف الأسود ودائرة "صفار البيض" على ذيل الطائرة. وفي غضون سنوات قليلة سوف يختفي هذا الشكل التقليدى من السماء تماما.

  • BdT Lufthansa (picture-alliance/dpa/Lufthansa-Bildarchiv)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    أول طائرة لوفتهانزا

    صممت أول طائرة لشركة لوفتهانزا بشكل مختلف تماما عن الشكل الحالي. فطائرة جانكرزG24 لم تكن تحمل الدائرة ذات اللون الأصفر. ولكن من الملاحظ وجود شعار الطائر منذ البداية على سيارة نقل الركاب الخاصة بالشركة. وقد صمم هذا الشعار المهندس ومصمم الجرافيك الألماني أوتو فيريل.

  • Deutschland entdecken Archiv - Junkers JU-52 (DW / Nelioubin)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    تصميم ما قبل الحرب والشركات

    كان التصميم القديم للطائرة يتكون من مقدمة الطائرة سوداء اللون "الأنف الأسود" والمحرك الأسود مع اسم الشركة الذي يكاد أن يمكن قراءته مطبوعا على جانب الطائرة أسفل قمرة القيادة. لقد استغرق الأمر أجيالا قبل أن يفكر الناس في تغيير التصميم في لوفتهانزا وبالتأكيد في أماكن أخرى.

  • Lufthansa Vickers V-814 Viscount (picture-alliance/dpa/Deutsche Lufthansa AG)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    التغيير في الستينيات

    بعد فترة وجيزة جرت بعض التعديلات البسيطة على تصميم الطائرة. تلك الطائرة من طراز "فايكرز 814 " عام 1968 حملت صورة صغيرة لشعار الطائرعلى ذيلها. في نفس الوقت كان اسم الشركة مطبوعا بحروف ضخمة على جسم الطائرة، أما اللونان الأزرق والأصفر فقد غطيا جسم الطائرة بالكامل.

  • Siegerflieger Fanhansa Flugzeug Lackierung Lufthansa Flughafen Rio de Janeiro WM 2014 (picture-alliance/dpa)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    الأبطال يحلقون

    بعد فوز ألمانيا بكأس العالم في كرة القدم في البرازيل عام 2014 قررت الشركة تخصيص طائرة للأبطال بشكل مختلف. الطائرة التي كانت تحمل أبطال فريق كرة القدم الألماني تم تغيير اسمها إلى "فانهانزا" وتم طلائها بلون مخصص لتلك المناسبة. كما حلقت فانهانزا آنذاك في سماء برلين فوق الساحة التي اجتمع فيها مشجعو المانشافت.

  • Pressebild Lufthansa Biofuel (Lufthansa Bildarchiv)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    وقود حيوي

    لم يتغير التصميم الأساسي لهذا الطراز من طائرة A321 كثيرا والتي تم اختيارها للطيران عندما قررت لوفتهانزا اختبار الطائرات التي تعمل بالوقود الحيوى. فقد وضعت فقط شعار " لوفتهانزا بايوفيول باور" والتي تعني بالعربية " الوقود الحيوي" لهويتها.

  • Lufthansa Streik Frankfurt (dapd)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    تجديد شامل

    عندما تقدم أي شركة تصميما جديدا يتطلب ذلك تغييرا شاملا وجذريا لكل شئ. فلن تغير لوفتهانزا الشكل الخارجي للطائرة فقط وإنما ستجدد كل محتويات الطائرة التي تحمل الشعار القديم. كما سيتم تغيير كل المقاعد والشعارات على مكاتب تسجيل الدخول في المطارات حول العالم حسب التصميم الجديد للشركة.

  • Lufthansa stellt neues Flugzeug-Design vor (picture-alliance/dpa/Lufthansa)

    شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد

    سبع سنوت للتغيير

    إذا كنت اعتدت على الشكل القديم لطائرات لوفتهانزا فلا يزال أمامك الوقت الكافي للتعود على الشكل الجديد. فهذه صورة لتصميم طائرة بوينج 747-8 الجديدة والتي تحمل شعار لوفتهانزا الجديد. وسوف يستغرق تغيير هذا الشعار وتطبيقه على جميع طائرات الشركة زهاء السبع سنوات. س.م


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