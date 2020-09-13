إلزام عارضة الأزياء رافائيلي بالخدمة المجتمعية.. ما السبب؟

ألزمت محكمة في تل أبيب اليوم الأحد (13 أيلول/ سبتمبر 2020) عارضة الأزياء الإسرائيلية الشهيرة بار رافائيلي بالخدمة المجتمعية لمدة تسعة أشهر مع إصدار حكم بالسجن 16 شهراً بحق والدتها تزيبي بسبب التهرب الضريبي.

وبموجب اتفاق اعتراف، يتعين على كل من بار وتسيبي رافائيلي دفع غرامة قدرها 2.5 مليون شيكل (نحو 730 ألف دولار)، وفقاً لنسخة من حكم محكمة الصلح في تل أبيب أرسلت إلى وكالة الأنباء الألمانية.

ويجب أن تسلم تسيبي رافائيلي نفسها إلى سجن النساء الوحيد في البلاد "نفيه ترتسا" الواقع جنوب شرق تل أبيب في 21 أيلول/ سبتمبر الجاري، بحلول الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي على الأكثر.

وأُدينت عارضة الأزياء ووالدتها في أواخر تموز/ يوليو الماضي. ولم تكشف رافائيلي الابنة عن دخل بملايين الدولارات خلال عامي 2009 و2012. وقالت عارضة الأزياء "35 عاماً" إنها لم تكن تقيم في إسرائيل بشكل أساسي خلال تلك السنوات، لكن المحكمة وجدت خلاف ذلك.

وسجلت والدتها بشكل مزيف شقق تمتلكها ابنتها تحت أسماء مختلفة. وحققت رافائيلي شهرة كبيرة في عام 2007 عندما كانت أول عارضة أزياء إسرائيلية تزين غلاف مجلة سبورتس الاستريتد. وهي معروفة أيضاً بعلاقتها مع الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو، لكنهما انفصلا عام 2011.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)