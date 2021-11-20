إلزامية التلقيح في ألمانيا.. "جدل" جديد قديم!

تعيش ألمانيا منذ نحو أسبوع على وقع ارتفاع قياسي في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، فقد وصل عدد الإصابات إلى نحو أو يتجاوز عتبة الـ 50 ألف في اليوم، ما يفرض ضغوطات كبيرة على المستشفيات، ويُهدد باتباع إجراءات صارمة لتفادي سيناريو خروج الأوضاع عن السيطرة.
وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريحات خص بها صحيفة "راينيشه بوست" إن "الوضع في ولايات ساكسونيا وبافاريا وبادن فورتمبورغ وتورينغن خطير للغاية. يتعين علينا لأول مرة نقل المرضى على نطاق واسع داخل ألمانيا".
ورغم أن السلطات العليا الألمانية قادت حملات كبيرة من أجل تلقي التطعيم، إلا أن فئة تصل إلى نحو 30 بالمائة ترفض تلقي التطعيم بمبررات مختلفة منها: الأعراض الجانبية للقاح، نظرية المؤامرة وغيرها.
تاريخ يعيد نفسه
ويبدو أن معارضة التطعيم في ألمانيا والنقاشات الجارية حالياً هي نفسها التي كانت في القرن التاسع عشر، إذ قال المؤرخ الألماني مالته تيسين إن التطعيم هو أحد إنجازات القرن التاسع عشر، مُضيفاً في مقابلة خص بها القناة الألمانية الثانية "ZDF" أن معارضة التطعيم في ألمانيا لها تاريخ طويل وأنه دائماً ما كانت هناك مقاومة له.
وقال المؤرخ الألماني تيسين "إذا نظرت إلى الوراء قليلاً، فإنك ستحصل على لمحة عن اليوم"، وأردف: "في نهاية القرن التاسع عشر كان الناس يتجادلون حول ما نتعارك من أجله اليوم. الحقوق الأساسية، لمن ينتمي الجسد وأيضاً حول نظرية المؤامرة".
وتابع قائلاً "غرف صدى الإنترنت التي نأسف لها كثيراً كانت موجودة أيضاً في ذلك الوقت. في المظاهرات، في المجلات المناهضة للتلقيح، في الجمهور حيث يدافع المرء عن نفسه".
و غرف الصدى مصطلح يقصد به البيئة التي يلاقي فيها شخص ما فقط المعلومات والآراء التي تعزز آراءه، مما يمكن أن يجعل غرف الصدى تخلق معلومات مضللة، وتصعب من مهمة الشخص في التفكير، والأخذ بعين النظر وجهات النظر المعارضة، ومناقشة الموضوعات المعقدة، حسب ما أورده الموقع التعليمي " GCFLearnFree".
"جدل" التلقيح
ويرى المؤرخ مالته تيسين أنه سادت طويلاً حالة من الجدل بشأن الطريقة الأفضل للخروج من الأزمة، إلا أنه في نهاية القرن التاسع عشر ازداد الضغط الاجتماعي وتم إعلان فرض التطعيم الإجباري، مُضيفاً أنه يشكك في أن التطعيم الإجباري هو "الحل المثالي" رغم ما له من مزايا.
فالتطعيم الإلزامي يتسبب في مقاومة أكبر من المعارضين للقاح، كما أنه قد يؤدي إلى ازدهار تجارة شهادات التطعيم المزورة، حسب رأيه.
وأشار نفس المتحدث أن الأسئلة التي تطرح حالياً بخصوص استراتيجية التطعيم ضد كورونا ليست جديدة. ويدور في ألمانيا حالياً جدل كبير حول إلزامية التلقيح من عدمه، إذ أن إلزامية التلقيح تثير إشكالات قانونية ودستورية وفق وجهات نظر حقوقيين وسياسيين، حسب ما أوردته وكالة "د ب أ" الألمانية.
ر.م/ أ.ح
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
أرقام قياسية للإصابات الجديدة
دخلت ألمانيا "الموجة الرابعة" من جائحة كورونا بأرقام قياسية، بلغت الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني حوالي 50.196 ألف إصابة و235 حالة وفاة. ولم تسجل ألمانيا على الإطلاق رقماً مماثلاً في الإصابات منذ بداية الجائحة، لكن أرقام الوفيات تظل نسبياً أقلّ مما سجل نهاية عام 2020، ما يؤكد الاستنتاجات بكون التطعيم لا يمنع من الإصابة بالفيروس، لكنه يخفض أرقام الإصابات الحرجة وبالتالي أرقام الوفيات.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
موجة بدون صرامة المواجهة
ألمانيا لا تخطط هذه المرة لإجراءات صارمة كما فعلت ما بين نهاية 2020 وبداية 2021. فقد سمحت عدة مدن بإقامة احتفالات الكرنفال، كما لا توجد خطط لإغلاق عام ولا لتشديد القيود. وسبق لوزير الصحة ينس شبان أن أيد إنهاء إجراءات الوضع الوبائي الموحدة على الصعيد الفيدرالي نهاية نوفمبر 2021، ما يتيح رفع عدد من الإجراءات كارتداء الكمامات، لكن القرار قد لا يصادق عليه البرلمان بسبب ارتفاع الإصابات مجددا.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
بين قاعدة 3G وقاعدة 2G
سمحت ألمانيا باستئناف الكثير من الخدمات كدخول المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه المغلقة وفق قاعدة 3G التي تعني ضرورة التطعيم، أو إثبات عدم الإصابة بالفيروس عبر كشف سريع، أو التعافي من الفيروس بعد الإصابة به. وبدأت مكاتب وإدارات كذلك باعتمادها، لكن عدة ولايات بدأت تعتمد قاعدة 2G التي تستثني الكشف السريع لأجل مواجهة الموجة الرابعة، ما أثار جدلاً كبيرا بين رافضي التطعيم.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
مجانية الكشف السريع
أتاحت ألمانيا بشكل مجاني اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس لكل السكان، وكان الطلب عليها شديدا عند إطلاقها بسبب عدم تقدم حملة التطعيم حينها، لكن مع مرور الوقت، قررت السلطات إلغاء مجانيتها لدفع عدم المطعمين إلى الإسراع بذلك. لم تنجح الفكرة كثيراً، وعادت الحكومة الاتحادية للتفكير في إعادة المجانية، خصوصًا أن معهد روبرت كوخ أوصى بهذه الاختبارات حتى للمطعمين في حالة حضورهم للفعاليات الكبرى كالاحتفالات.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
حملة التطعيم لم تبلغ أهدافها
أرادت الحكومة الألمانية بلوغ نسبة تطعيم تصل لـ 75 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان نهاية صيف 2021، غير أن الرقم لم يتجاوز إلى حدود شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 67,5 في المئة. نجحت ولايات في الاقتراب أو حتى تجاوز النسبة المستهدفة، خصوصا في شمال وغرب البلاد كبريمن (81.6 بالمئة)، لكن ولايات في الشرق لم تتجاوز حتى 60 بالمئة كسكسونيا (59.5 بالمئة)، ويعود ذلك لانتشار الحركات المنكرة لكورونا في هذه المناطق.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
أوضاع المستشفيات تحت السيطرة
تفتخر ألمانيا بنظامها الصحي القادر على مواجهة الضغط، لكنها تعرّضت لاختبار قاسٍ خلال موجة كورونا الثانية بسبب الطلب الكبير على وحدات العناية المركزة الذي اقترب من 6 آلاف حالة في ديسمبر/ كانون الأول 2020. حاليا يبقى في الرقم ما بين 2000 و 3000 آلاف، وتخطط الحكومة الاتحادية لتوزيع الحالات الحرجة على مجموع التراب الألماني حتى لا يقع الضغط على ولاية لوحدها، خصوصا في الشرق.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
جائحة في قلب الانتقال السياسي
الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة محتملة بقيادة أولاف شولتس. وُجهت انتقادات كبيرة لحكومة ميركل في التعامل مع الجائحة، خصوصا إثر بطء عملية التطعيم والتردد الكبير في اتخاذ القرارات والتراجع عنها. ويرغب شولتس بتجاوز هذه الأخطاء ووضع استراتيجية أقوى، لكن المشاورات المطولة لتشكيل الحكومة قد تؤثر على النقاش الخاص بكورونا.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
الجائحة غيرّت المشهد
أضحت الكمامات جزءا أساسيا من المشهد العام في البلد، كما اتخذت عدة مؤسسات إجراءات بتشجيع العمل من البيت أو تقليل نسبة حضور الموظفين في المكاتب. وأدت الجائحة إلى التفكير في تغيير نمط الحياة، خصوصا التباعد الاجتماعي مع التركيز على اللقاءات الافتراضية. كما أثرت الجائحة على النظام التعليمي بسبب اعتماد التعليم عن بعد وإغلاق المدارس في بعض الفترات، ما خلق مخاوف من تأثير ذلك على الأجيال الصاعدة.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
توقعات بتعافي الاقتصاد
تضررت قطاعات كثيرة من الجائحة وخسر ناس كثر أعمالهم وتراجع النمو الاقتصادي كما ارتفعت نسبة التضخم ومعدل إفلاس الشركات، لكن مع ذلك حافظت ألمانيا على ريادتها الاقتصادية في أوروبا، وأظهرت عدة مؤشرات إمكانية تعافي تدريجية للبلد. وتوقع معهد الاقتصاد الألماني أن يعود الوضع الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الأزمة، ابتداء من 2022، كما أن الوضع لم يصل في تدهوره إلى أزمة عام 2009 التي تم في النهاية تجاوزها.
الكاتب: إسماعيل عزام