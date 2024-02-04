"إكواس" في قلب مباحثات وزيرة التنمية الألمانية في نيجيريا

تتوجه وزيرة التنمية الألمانية إلى العاصمة النيجيرية أبوجا لإجراء محادثات بشأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد خروج كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، التي شهدت انقلابات.

تتوجه وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه الأحد (الرابع من فبراير/ شباط 2024) إلى نيجيريا، حيث من المنتظر أن تلتقي عمر توراي، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( إيكواس). وقالت شولتسه قبل بدء زيارتها إن "التجارة الحرة والسفر بدون تأشيرة جعلا الحياة والأعمال في غرب أفريقيا أسهل بكثير"، وأعربت الوزيرة الألمانية عن أسفها لقرار بوركينا فاسو ومالي والنيجر الانسحاب من المجموعة الاقتصادية، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة "احترام هذا القرار الذي اتخذته دول ذات سيادة، حتى وإن كان يجلب معه الكثير من العيوب الاقتصادية".

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وأضافت شولتسه أنها تعتزم تكوين صورة عن الوضع من خلال مباحثات في العاصمة أبوجا، التي يقع بها مقر المجموعة، وقالت "رغم الإحباطات لدى كلا الجانبين، فإنني أدعو إلى تجنب مزيد من الضرر. كلا الجانبين لديهما حاليا فرصة في الحد من الاضطرابات والاقتراب من بعضهما البعض. كلما زادت الترابطات التي يتم الإبقاء عليها، كان ذلك أفضل للمنطقة".

وأكدت شولتسه أن الاندماج الاقتصادي يعد محركا تنمويا محوريا، وأضافت أن المجتمع الدولي للمانحين مستعد لمواصلة دعم غرب أفريقيا بهذه الطريقة.

يذكر أن كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر بررت خطوة خروجها من مجموعة "إيكواس" بكونها مجموعة "واقعة تحت تأثير قوى أجنبية".

ح.ز/ و.ب ( د.ب.أ)