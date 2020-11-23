إقلاع أول رحلة طيران تجارية من إسرائيل إلى الإمارات

أقلعت اليوم الثلاثاء (الأول من كانون ثان/ديسمبر 2020) أول رحلة طيران تجارية إسرائيلية إلى الإمارات، من مطار بن غوريون الدولي في طريقها إلى دبي.

وكتب أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحسابه على موقع "تويتر": "يوم تاريخي آخر في الشرق الأوسط، إذ أقلعت صباح اليوم أول طائرة تجارية إسرائيلية في طريقها إلى دبي. الرحلة التجارية الإماراتية الأولى إلى إسرائيل هبطت هنا الخميس الماضي".

واختتم جندلمان تغريدته قائلا: "الرحلات الجوية المباشرة تقربنا من بعضنا البعض".

وفقا لتقارير صحفية إسرائيلية فإن شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير" كانت تخشى أن تضطر لإلغاء الرحلة بسبب عدم موافقة السعودية على استخدام مجالها الجوي.

ا.ف/ و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)