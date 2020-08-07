 إقصاء ريال مدريد.. غوارديولا يعتبره ″خطوة″ وزيدان ″فخور″ بفريقه! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.08.2020

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رياضة

إقصاء ريال مدريد.. غوارديولا يعتبره "خطوة" وزيدان "فخور" بفريقه!

في حين اعتبر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا "مجرد خطوة"، أبدى مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، خيبة أمله من إقصاء فريقه، لكنه قال إنه "فخور" بما قدمه الفريق هذا الموسم.

مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، مع مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا (أرشيف)

مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، مع مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا (أرشيف)

عبّر المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن خيبة أمله إثر خروج الفريق من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه فخور بما قدمه الفريق خلال هذا الموسم.

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وقال زيدان عقب مباراة أمس: "بالطبع لا يمكننا الشعور بالسعادة، لقد خسرنا المباراة وخرجنا"، وأضاف: "نحن فخورون بما قدمنا هذا الموسم، هذه هي كرة القدم. خسرنا أمام فريق جيد وعلينا تقبل هذا".

وخسر ريال مدريد، الأكثر تتويجاً بدوري الأبطال برصيد 13 لقباً، أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي (1/2) مساء أمس الجمعة (السابع من آب/أغسطس) في إياب دور الستة عشر، ليفوز الفريق الإنجليزي  بنتيجة إجمالية (4/2) ويتأهل إلى دور الثمانية.

من جهته أبدى المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ريال مدريد الإسباني والتأهل على حسابه إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا عقب المباراة: "إنها مجرد خطوة، وإذا اعتقدنا أن هذا يكفي، فسنظهر وكأننا فريق صغير. إذا أردت التتويج فيجب عليك الفوز على الفرق الكبيرة".

وعن مواجهة ليون الفرنسي في دور الثمانية يوم السبت المقبل، قال غوارديولا أمس الجمعة: "تحدثت مع قسم مراقبة اللاعبين (بشأن ليون) ونصحوني بأن أكون متأهباً. أمامنا ثمانية أيام للاستعداد قبل المواجهة. سنستمتع بهذا الفوز ثم نبدأ التفكير في مباراة  ليون".

 واستطاع ليون التأهل على حساب يوفنتوس، رغم أن الأخير فاز على ضيفه الفرنسي (2-1)، وذلك لخسارة كان قد تعرض لها الفريق الإيطالي قبل عدة أشهر في ملعب منافسه قبل قرار تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب)

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


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