إقصاء جديد.. عقدة الأهلي المصري مستمرة في مونديال الأندية

لم يستطع الأهلي المصري الوصول إلى نهائي مونديال الأندية. زعيم الأندية الإفريقية توقف مجددا في دور النصف، رغم أنه شارك في المسابقة تسع مرات.

ودع الأهلي المصري، بطل إفريقيا، منافسات مونديال الأندية لكرة القدم من دور نصف النهائي، بهزيمته على يد فلومينينسي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، بهدفين دون رد، في المنافسات التي تقام في السعودية.

وكان عشاق النادي المصري يمنون النفس بالتأهل إلى المباراة النهائية وملاقاة منتظرة لمانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، خصوصاً بعد الأداء المميز في مباراة الربع أمام اتحاد جد السعودي المدجج بالنجوم، وفي مقدمتهم كريم بنزيمة، ونجولو كانتي، وفابينيو، وانتهت المباراة بفوز الفريق المصري بـ3-1.

ورغم أنه شارك في هذه المسابقة تسع مرات، إلّا أن الأهلي المصري لم يستطع في أيّ منها بلوغ النهائي، وأفضل ما حققه في المسابقة هو المركز الثالث الذي حصل عليه ثلاث مرات، في انتظار مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة هذا العام.

بلغ الأهلي المصري نصف النهائي بعد الفوز على اتحاد جدة 3-1 صورة من: Jose Breton/NurPhoto/picture alliance

ووصلت ثلاثة أندية عربية إلى المباراة النهائية في هذه المسابقة، هي الرجاء البيضاوي المغربي، والعين الإماراتي، والهلال السعودي، لكن لم يحقق أياً منها اللقب الذي تستحوذ عليها أولا أندية أوروبا، ثم أندية أمريكا الجنوبية، وتحديدا الأندية البرازيلية.

ويعد الأهلي المصري ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في هذه البطولة، خلف الفريق النيوزيلندي أوكلاند سيتي الذي لعب 11 بطولة، لكن أياً منهما لم يصل إلى النهائي.

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي بأكثر الأندية تتويجا في هذه المسابقة بواقع خمسة ألقاب، متبوعا ببرشلونة بثلاث ألقاب، ثم كورينثيانز البرازيلي وبايرن ميونيخ الألماني بلقبين لكل منهما.

إ.ع