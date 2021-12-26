إقرار عيد رأس السنة الأمازيغية بالمغرب.. مكسب جديد أم خطوة متأخرة؟

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عقب إقرار المغرب اعتبار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية.. ترحيب ومطالب بالمزيد.. كيف هي أصداء هذه الخطوة في الشارع المغربي؟
شهدت شوارع ألمانيا احتفالات بإنجازات المنتخب المغربي غير المسبوقة في نهائيات كأس العالم المقامة في قطر. الفرحة لم تقتصر على المغاربة فقط، بل شملت مشجعين ومشجعات من دول عربية وأفريقية. فما سر التماهي مع "أسود الأطلس"؟
ألقت السلطات الألمانية القبض على شخص مشتبه به في العمل مع جهاز مخابرات مغربي والتجسس على أنصار "الحراك" المغربي الذين يعيشون في ألمانيا. ويقبع الرجل الذي يحمل الجنسية المغربية في الحبس الاحتياطي.
أدانت الجزائر توزيع المغرب وثيقة على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز "تتحدث عن حق تقرير المصير للشعب القبائلي"، متهمة الرباط بـ "دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال العشرية السوداء".
في تطور ملفت، فتحت قناة "i24News" الإسرائيلية الإخبارية مكتبين لها بالمغرب في سياق زخم اتفاقيات إبراهيم، ما يعزيز دينامية العلاقات الاستثنائية بين المملكة والدولة العبرية والتي تستند إلى تراث يهودي مشترك ضارب في التاريخ.
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