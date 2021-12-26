إقرار عيد رأس السنة الأمازيغية بالمغرب.. مكتسب جديد أم خطوة متأخرة؟

ألمانيا ـ القبض على رجل يشتبه في تجسسه للاستخبارات المغربية

ألقت السلطات الألمانية القبض على شخص مشتبه به في العمل مع جهاز مخابرات مغربي والتجسس على أنصار "الحراك" المغربي الذين يعيشون في ألمانيا. ويقبع الرجل الذي يحمل الجنسية المغربية في الحبس الاحتياطي.