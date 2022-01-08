 إقرار حكومي بشراء بيغاسوس ونفي لاستخادمه بمراقبة المعارضة | DW الأخبار | DW | 09.01.2022

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إقرار حكومي بشراء بيغاسوس ونفي لاستخادمه بمراقبة المعارضة

بولندا تقر بشراء برنامج بيغاسوس التجسسي والحزب الحاكم ينفي استخدامه في مراقبة المعارضة لأغراض انتخابية

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