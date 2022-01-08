إقرار حكومي بشراء بيغاسوس ونفي لاستخادمه بمراقبة المعارضة

"بوليكسيت"؟ حكم قضائي قد يمهد لخروج بولندا من الاتحاد الأوروبي

بعد إصدار أعلى محكمة بولندية حكماً يقضي بأن معاهدات أوروبية تتعارض مع دستور البلاد، هددت المفوضية الأوروبية بالرد، لكن الحكومة البولندية رحبت بالحكم. ويشير خبراء إلى أن الحكم يعرض استقرار الاتحاد الأوروبي للخطر.