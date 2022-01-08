إقرار حكومي بشراء بيغاسوس ونفي لاستخادمه بمراقبة المعارضة

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بولندا تقر بشراء برنامج بيغاسوس التجسسي والحزب الحاكم ينفي استخدامه في مراقبة المعارضة لأغراض انتخابية
بعد إصدار أعلى محكمة بولندية حكماً يقضي بأن معاهدات أوروبية تتعارض مع دستور البلاد، هددت المفوضية الأوروبية بالرد، لكن الحكومة البولندية رحبت بالحكم. ويشير خبراء إلى أن الحكم يعرض استقرار الاتحاد الأوروبي للخطر.
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