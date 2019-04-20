 إقرار التعديلات الدستورية لتمديد حكم السيسي بنسبة 88,8% | أخبار | DW | 23.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

إقرار التعديلات الدستورية لتمديد حكم السيسي بنسبة 88,8%

تم إقرار التعديلات الدستورية المثيرة للجدل لتمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعزيز صلاحياته وسلطات الجيش بعد موافقة 88,8% من المقترعين عليها. هذا ما أعلنته هيئة الانتخابات، التي قالت إن نسبة المشاركة بلغت 44,33.

Ägypten Referendum über längere Amtszeit für Präsident al-Sisi (Reuters/M. Abd el Ghany)

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مساء اليوم الثلاثاء (23 نيسان/ أبريل 2019)، أن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، أي ما نسبته 88,8 في المائة من إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات. وقال رئيس في مؤتمر صحافي أن نسبة المشاركة بلغت 44,33 في المائة.

وقد أدلى المصريون بأصواتهم من السبت 20 إلى الاثنين 22 الشهر الحالي لصالح أو معارضة تعديل مواد دستورية حصرت الرئاسة بفترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.

وشدد إبراهيم على الطبيعة "الديمقراطية" للاقتراع. ولكن تنظيم الاستفتاء حصل في وقت قياسي بعد أربعة أيام من تصويت في البرلمان، ودون أي نقاش معمق حول مخاطر الإصلاح. وتم استبعاد المنظمات غير الحكومية المعارضة والحقوقية التي تندد بتعزيز "سلطوية" للنظام، من وسائل الإعلام الرئيسية التي تخضع لسيطرة الدولة بإحكام.

مختارات

وتتيح التعديلات للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030، حيث تتضمن مادة انتقالية تنص على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية". كما تمنح المزيد من الصلاحيات للرئيس في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وتتضمن التعديلات تعيين نائب أو أكثر للرئيس. كما شملت أيضا إعادة الغرفة البرلمانية الثانية تحت مسمى " مجلس الشيوخ " بعدما كان قد تم إلغاء هذه الغرفة الثانية للبرلمان في الدستور الحالي، كما تضمنت التعديلات رفع حصة المرأة في مجلس النواب إلى نسبة 25%.

ومنذ تولي السيسي السلطة عام 2014، شجبت المنظمات غير الحكومية المحاكمات العديدة ضد الأصوات المعارضة، وتزايد أحكام الإعدام وتكميم الصحافة. لكن الحكومة تنفي هذه الاتهامات مشددة على "الاستقرار" و "مكافحة الإرهاب" في هذا البلد الواقع في قلب منطقة حساسة.

ف.ي/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Ägypten hält Referendum über Verfassungsänderungsentwürfe ab (Reuters/M. A. El Ghany)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    توقعات حول نسبة المشاركة

    على مدار ثلاثة أيام يصوت المصريون على التعديلات الدستورية. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. مراقبون لا يتوقعون إقبالاً كبيراً، ويعزون ذلك لعدم "وضوح" التعديلات بالنسبة للكثيرين بسبب قصر الفترة بين طرحها وإجراء الاستفتاء عليها. بينما تعلن مصادر رسمية عن إقبال كبير في مناطق معينة. إعلان نتيجة الاستفتاء يكون يوم 27 نيسان/ أبريل.

  • Ägypten Präsident Abdel Fattah al Sisi (picture-alliance/dpa/Sputnik/V. Belousov)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    السيسي في الحكم

    توسع التعديلات المقترحة من سلطة الرئيس؛ إذ تسمح بتمديد فترة ولايته إلى 6 سنوات، بدلاً من أربع سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030. وتضمنت التعديلات أن يكون لرئيس الدولة الحق في تعيين نائب أو أكثر له.

  • Ägypten hält Referendum über Verfassungsänderungsentwürfe ab (Reuters/M. A. El Ghany)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    تعزيز قبضة الجيش

    زيدت المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها - إضافة إلى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها - مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".

  • Ägypten Demonstrationen vor dem Verfassungsgericht in Kairo (picture-alliance/Photoshot)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    السلطة القضائية

    تمنح التعديلات الرئيس المزيد من الصلاحيات في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.

  • Ägypten Kairo Verfassungsreferendum (Reuters)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    إحياء مجلس الشيوخ (الشورى)

    تضمنت التعديلات إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ. وحسب التعديلات يبلغ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي. وقد تم إلغاء المجلس المذكور (الشورى سابقاً) بموجب دستور 2014.

  • Ägypten Parlament erstes Treffen (picture-alliance/dpa/A.Sayed)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    الشباب والمرأة

    كما تتضمن التعديلات مواداً أخرى تتعلق بتمثيل المرأة داخل مجلس النواب وتحديد حصتها بـ 25%. كما تضمنت تعديلات أخرى على "ضرورة" الحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.

  • Kombobild Ägypten Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam und Tawadros II

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    رجال الدين: واجب وطني

    بحسب موقع التليفزيون المصري، دعا البابا تواضروس الثانى، عقب الإدلاء بصوته، أبناء الوطن للمشاركة في الاستفتاء. مؤكداً ان هذه التعديلات في "صالح" الوطن، مردفاً أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني على كل المصريين. في نفس الاتجاه، أكد مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، في تصريح عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية واجب وطني على كل مصري.

  • Ägypten hält Referendum über Verfassungsänderungsentwürfe ab (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    تصويت "نزيه وحر"

    في حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية نفى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر. وقال لفرانس برس إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحراً "مئة بالمئة". وأوضح إن عشرين ألف قاض يشرفون على عملية الاستفتاء.

  • Ägypten Poster zur geplanten Verfassungsänderung (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    صوت "نعم"

    منذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى تأييد التعديلات على دستور 2014. كما انتشرت حملات "نعم" الإعلانية في الصحف.

  • Ägypten stimmt über Ausbau der Macht des Präsidenten ab (picture-alliance/NurPhoto/M. Mostafa)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    معارضة جد خجولة

    كان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتاً من أصل 554 نائباً على التعديلات. وخلى المجال العام المصري من أي صوت معارض، إلا القليل كالنائب البرلماني المعارض هيثم الحريري، الذي أعرب عن اعتقاده أن التعديلات تقوض "المسار الديمقراطي". كما رأى أنها ليست في صالح البلاد، مضيفاً أنها تبدو مفصلة على شخص معين، في إشارة غير مباشرة إلى السيسي.

  • Kairo Referendum Verfassung Ägypten (Reuters/M. Abd El Ghany)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    المناخ غير "مؤات"

    مركز"صوفان سنتر" للتحليل الأمني ذهب إلى أنه "لا توجد معارضة علنية تُذكر للتعديلات الدستورية، وهي نتيجة محتملة للطبيعة القمعية للحكومة المصرية". كما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن المناخ الوطني الحالي في مصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".

  • Abdel Fattah al-Sissi Bildschirm Leinwand Kairo Ägypten (picture-alliance/dpa)

    أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

    تداعيات "خطيرة"

    رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس، لينا الخطيب رأت أن هذه التعديلات "تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة" من قبل السيسي. وأضافت "ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد".


مختارات

أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها

يجمع معظم المراقبين على أن نتيجة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر محسومة سلفاً فيما يرضي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما هي أبرز تلك التعديلات، وكيف يدافع عنها مؤيدوها؟ وما هي المآخذ التي يراها المعارضون؟ (20.04.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مصر.. استفتاء على تعديلات دستورية وسط انتقادات لـ"منع الصوت المعارض"  

مواضيع ذات صلة

الإستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر 20.04.2019

تسمح التعديلات للرئيس السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030. كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيسَ المحكمة الدستورية والنائب العام، ما جعل العديد من الحقوقيين يحذرون من التعدي على مبدأ استقلال القضاء.

Ägypten hält Referendum über Verfassungsänderungsentwürfe ab

أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها 20.04.2019

يجمع معظم المراقبين على أن نتيجة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر محسومة سلفاً فيما يرضي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما هي أبرز تلك التعديلات، وكيف يدافع عنها مؤيدوها؟ وما هي المآخذ التي يراها المعارضون؟

Ägypten Referendum über längere Amtszeit für Präsident al-Sisi

الاستفتاء على تعديلات الدستور في مصر يواجه تحدي مشاركة الناخبين 22.04.2019

يصوت الناخبون في مصر في اليوم الثالث والأخير في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان، وسط توقعات بتأييد نسبة كبيرة من المقترعين. ويقول مراقبون إن التحدي الأكبر الذي يواجه الاستفتاء هو إقبال الناخبين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  