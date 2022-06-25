 إقتصاد المستقبل: التخفيف من قمامة العالم | العولمة 3000 | DW | 09.07.2022

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العولمة 3000

إقتصاد المستقبل: التخفيف من قمامة العالم

تتراكم في كل عام كميات هائلة من أنقاض المباني المشيدة بشكل غير مستدام. وهذا ينطبق على معظم المنتجات الأخرى. لكن الطبيعة لا تعرف القمامة أو الهدر. وهذا سيكون هدف اقتصاد المستقبل. وهناك بالفعل أفكار مأخوذة من الطبيعة.

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