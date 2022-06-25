إقتصاد المستقبل: التخفيف من قمامة العالم

كارثة التغير المناخي - أو عندما نعتمد تكتيك النعامة لخداع أنفسنا

يتفق العلماء على أن كارثة التغير المناخي باتت وشيكة، لكن تجنبها لا يزال ممكنا. على الرغم من ذلك، يتردد الناس في تغيير عاداتهم لمواجهة التغير المناخي. كيف يمكن تفسير ذلك؟ وما هي الآليات التي تمنعنا عن ذلك؟