إقتصاد المستقبل: التخفيف من قمامة العالم

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تتراكم في كل عام كميات هائلة من أنقاض المباني المشيدة بشكل غير مستدام. وهذا ينطبق على معظم المنتجات الأخرى.
لكن الطبيعة لا تعرف القمامة أو الهدر. وهذا سيكون هدف اقتصاد المستقبل. وهناك بالفعل أفكار مأخوذة من الطبيعة.
في تطور ملفت، صادق البرلمان الأوروبي على العلامات الخضراء لاستثمارات الطاقة شملت الغاز والطاقة النووية وسط أزمة طاقة غير مسبوقة عقب العدوان الروسي على أوكرانيا، قرار له تداعيات بالغة الأهمية وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف وتنضب الينابيع. لكن البشر يحتاجون إلى الماء الذي تقل مصادره باستمرار فتبدأ الصراعات حول توزيع احتياطيات المياه الثمينة.
يتفق العلماء على أن كارثة التغير المناخي باتت وشيكة، لكن تجنبها لا يزال ممكنا. على الرغم من ذلك، يتردد الناس في تغيير عاداتهم لمواجهة التغير المناخي. كيف يمكن تفسير ذلك؟ وما هي الآليات التي تمنعنا عن ذلك؟
تحول قصر إلماو في بافاريا الألمانية إلى حصن منيع، حيث قمة دول مجموعة السبع. قمة كان تغير المناخ يتصدر جدول أعمالها، لكن حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة غيرت أجندة القمة، التي دعيت إليها دول صاعدة تأمل المجموعة كسبها ضد روسيا.
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