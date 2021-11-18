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إقبال واسع على حملات التطعيم في دول آسيوية عديدة

بينما يعتقد عدد غير قليل من الناس في أوروبا أن حرياتهم تتعرض للخطر بسبب الضغط للحصول على لقاح ضد كورونا، يسعى سكان دول شرق آسيا إلى الإقبال على حنلات التطعيم، اقتناعًا منهم أن التطعيم الآن هو المفتاح لاستعادة حريتهم.