إقبال واسع على حملات التطعيم في دول آسيوية عديدة

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بينما يعتقد عدد غير قليل من الناس في أوروبا أن حرياتهم تتعرض للخطر بسبب الضغط للحصول على لقاح ضد كورونا، يسعى سكان دول شرق آسيا إلى الإقبال على حنلات التطعيم، اقتناعًا منهم أن التطعيم الآن هو المفتاح لاستعادة حريتهم.
التلقيح ضد كورونا رافقته شائعات عدة تكبر ككرة الثلج على منصات التواصل الاجتماعي رغم دحضها بالحقائق العلمية، ومن بين تلك الشائعات أن التطعيم يغير الحمض النووي أو أن الدواء أفضل من التطعيم، ما يعرض صحة الملايين للخطر.
مئات الآلاف من الأشخاص قد يلقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا في أوروبا بحلول ربيع 2022، يحذر فرع منظمة الصحة العالمية بأوروبا وترى المنظمة أن هناك عوامل وراء الزيادة الحالية، منها سلالة دلتا التي تعد أكثر قدرة على الانتشار.
بعد 20 شهراً من إغلاقها بسبب جائحة كورونا، تفتح الولايات المتحدة حدودها البرية والجوية مجدداً أمام المسافرين الأجانب المُطعًّمين ضد الفيروس. يأتي ذلك بالتزامن مع نكسة لبايدن حول قراره جعل اللقاح إلزامياً في الشركات.
حذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع وتيرة انتشار كورونا في أوروبا لتتحول إلى بؤرة للجائحة مجدداً. الموجة الرابعة أثرت على ألمانيا بشكل خاص، حيث سجلت أرقاماً قياسية، كما تم الاتفاق على الترويج لجرعة تعزيزية.
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