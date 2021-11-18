 إقبال واسع على حملات التطعيم في دول آسيوية عديدة | DW الأخبار | DW | 23.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

إقبال واسع على حملات التطعيم في دول آسيوية عديدة

بينما يعتقد عدد غير قليل من الناس في أوروبا أن حرياتهم تتعرض للخطر بسبب الضغط للحصول على لقاح ضد كورونا، يسعى سكان دول شرق آسيا إلى الإقبال على حنلات التطعيم، اقتناعًا منهم أن التطعيم الآن هو المفتاح لاستعادة حريتهم.

مشاهدة الفيديو 02:09

المزيد من المركز الإعلامي

عواقب الوباء في عالم غير متكافئ 18.11.2021

موسم الأعياد في الهند يثير المخاوف من انتشار كورونا 20.10.2021

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

عدم المساواة في مواجهة كورونا 26.08.2021

الهند: جائحة كورونا تعصف بالآلاف في ظل نقص اللقاح 01.05.2021

المزيد DW الأخبار

خطر المجاعة "يهدد الملايين" مع اقتراب الشتاء 23.11.2021

بايرن ميونيخ يواجه دينامو كييف في دوري الأبطال 23.11.2021

مقتل 46 شخصا على الأقل جراء حادث تحطم حافلة في بلغاريا 23.11.2021

ألمانيا تواجه الموجة الرابعة من الوباء وسط دعوات لفراض التطعيم 23.11.2021

اقرأ أيضا

ARCHIV - 08.08.2020, Niedersachsen, Langenhagen: Ein Mitarbeiter der Johanniter-Unfall-Hilfe nimmt für einen Cotrona-Test einen Abstrich von einer Frau. (zu dpa Lehrkräfte können sich zweimal freiwillig auf Corona testen lassen) Foto: Moritz Frankenberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا ـ وفيات بعد تلقي اللقاح بين الإشاعة والحقيقة! 20.11.2021

التلقيح ضد كورونا رافقته شائعات عدة تكبر ككرة الثلج على منصات التواصل الاجتماعي رغم دحضها بالحقائق العلمية، ومن بين تلك الشائعات أن التطعيم يغير الحمض النووي أو أن الدواء أفضل من التطعيم، ما يعرض صحة الملايين للخطر.

Ein medizinischer Angestellter (M) steht in der Intensivstation des Krankenhauses Lyon-Süd in Pierre-Benite hinter einem Patienten, der mit dem Coronavirus infiziert ist. +++ dpa-Bildfunk +++

الصحة العالمية تتوقع وفاة مئات الآلاف بكورونا في أوروبا خلال الشتاء 23.11.2021

مئات الآلاف من الأشخاص قد يلقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا في أوروبا بحلول ربيع 2022، يحذر فرع منظمة الصحة العالمية بأوروبا وترى المنظمة أن هناك عوامل وراء الزيادة الحالية، منها سلالة دلتا التي تعد أكثر قدرة على الانتشار.

August 5, 2021, Seattle, Washington, USA: As outbreaks the delta variant of the coronavirus ravage communities, record number of travelers are taking to the skies at SeattleÃ¢â¬â¢s SeaTac International Airport. A mask mandate is still in place for all US airports and on all flights. (Credit Image: Â© Gregg Brekke/ZUMA Press Wire

بشرط التطعيم.. أمريكا تعيد فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب 07.11.2021

بعد 20 شهراً من إغلاقها بسبب جائحة كورونا، تفتح الولايات المتحدة حدودها البرية والجوية مجدداً أمام المسافرين الأجانب المُطعًّمين ضد الفيروس. يأتي ذلك بالتزامن مع نكسة لبايدن حول قراره جعل اللقاح إلزامياً في الشركات.

Winden Themenbild - Coronavirus, Coronapandemie, Impfen, Silhouette einer Impfspritze, Coronaspritze und einer Hand mit einem Gummihandschuh, Impfstoff, Impfdose, Themenbild - Coronavirus, Coronapandemie, Impfen, Silhouette einer Impfspritze, Coronaspritze und einer Hand mit einem Gummihandschuh, Impfstoff, Impfdose, Coronavirus, Coronapandemie, Impfspritze, Coronaspritze, Nadel als Silhouette, Scherenschnittbild zum verabreichen, spritzen des Impfstoffes. Im Hintergrund Bilder von AstraZeneca, Union Jack, Nationalflagge von Grossbritanien, EU Flagge, Europäische Flagge, Euroland, Nationalflagge von Amerika, Europakarte, Europaland, USA, Israel, Amerika Impfen, Impfbuch, Impfbescheinigung, Impfpass, Spritze, Coronaspritze, Nadel, Imp Copyright: xFleigx/xEibner-Pressefotox EP_dfg

كورونا.. ألمانيا تسجل أرقاماً قياسية وأوروبا بؤرة للوباء مجدداً 04.11.2021

حذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع وتيرة انتشار كورونا في أوروبا لتتحول إلى بؤرة للجائحة مجدداً. الموجة الرابعة أثرت على ألمانيا بشكل خاص، حيث سجلت أرقاماً قياسية، كما تم الاتفاق على الترويج لجرعة تعزيزية.