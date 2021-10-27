إقبال كبير في النمسا للحصول على اللقاح

خبراء يكشفون أسباب حدوث إصابات بكورونا بين الحاصلين على اللقاح

ارتفعت حالات والوفيات والإصابات بمرض "كوفيد 19" في مختلف دول العالم، لكن المقلق أن هناك تزايد للإصابات بين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس. فما السبب؟