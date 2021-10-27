إقبال كبير في النمسا للحصول على اللقاح

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يسارع السكان في النمسا لأخذ اللقاح تجنباً لفرض الحكومة قيوداً مشددة بعد تسجيل أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة في يوم واحد.
ارتفعت حالات والوفيات والإصابات بمرض "كوفيد 19" في مختلف دول العالم، لكن المقلق أن هناك تزايد للإصابات بين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس. فما السبب؟
يتساءل الكثيرون اليوم عن طبيعة الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد 19. هناك من تلقى جرعة واحدة من جونسون آند جونسون وآخرون تلقوا لقاحات مختلفة من جرعتين. فكيف يمكن اختيار الجرعة الثالثة المعززة؟
أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة توصية بتلقي الأطفال من سن 5 إلى 15 عاماً لقاح فايزر-بيونتك، فيما بدأت عدة دول عربية بالفعل في تلقيح الأطفال. فلماذا ينتاب البعض القلق بهذا الشأن؟
بعد 20 شهراً من إغلاقها بسبب جائحة كورونا، تفتح الولايات المتحدة حدودها البرية والجوية مجدداً أمام المسافرين الأجانب المُطعًّمين ضد الفيروس. يأتي ذلك بالتزامن مع نكسة لبايدن حول قراره جعل اللقاح إلزامياً في الشركات.
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