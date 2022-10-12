إقبال كبير على المضخات الحرارية

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تمت الإشادة بالمضخات الحرارية كخيار للتدفئة خلال أزمة الطاقة هذه. وهو ما يجعل الإقبال عليها كبيرا، لكن المضخات الحرارية نفسها تستهلك الكثير من الطاقة بل وأكثر إذا لم يتم تركيبها بشكل صحيح، خاصة في ظل نقص العمالة المؤهلة.
فيما اضطرت المدن الألمانية مؤخرا لإطفاء أضواء الكثير من معالمها ليلا بسبب أزمة الطاقة في البلاد، لا يعد الأمر سيئا للغاية، إذ أكدت دراسات أن المدن المعتمة ليلا مفيدة أكثر لصحة الإنسان من تلك التي تشعشع أنوارها ليلا.
تدفع أوروبا الآن ثمن الاندفاع وراء أحلام اليقظة في التعامل مع ملف الطاقة، حسب ما يذكره بيت هوكسترا السفير الأمريكي السابق لدى هولندا، في تحليل مطول، مشيراً إلى أن كل الإجراءات بعد اندلاع حرب أوكرانيا لم تتح حلّ المشكلة.
وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟
في مقترح قوبل بسخرية كبيرة، دعت وزيرة الطاقة السويسرية، سيمونيتا سوماروغا، المواطنين للمساهمة في خفض استهلاك الطاقة، وأوصت باتخاذ لتدابير، منها "الاستحمام أزواجا" وليس فرادى. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
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