 إقبال كبير على المضخات الحرارية | صنع في ألمانيا | DW | 12.10.2022

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صنع في ألمانيا

إقبال كبير على المضخات الحرارية

تمت الإشادة بالمضخات الحرارية كخيار للتدفئة خلال أزمة الطاقة هذه. وهو ما يجعل الإقبال عليها كبيرا، لكن المضخات الحرارية نفسها تستهلك الكثير من الطاقة بل وأكثر إذا لم يتم تركيبها بشكل صحيح، خاصة في ظل نقص العمالة المؤهلة.

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