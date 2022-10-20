إقبال على التطعيم ضد كورونا

الذهاب للعمل رغم كورونا.. هذه العقوبات قد تنتظرك في ألمانيا!

تبدو عليك أعراض الإصابة بفيروس كورونا، لكنك قد تهمل الخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس. ورغم ذلك تقرر الذهاب إلى العمل! هذا التصرف غير قانوني في ألمانيا وقد يكلفك خسارة وظيفتك!