إقبال على التطعيم ضد كورونا

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تتسبب المتغيرات الفيروسية الجديدة لكورونا في ألمانيا في ارتفاع عدد الإصابات. والآن أصبح اللقاح الجديد الذي تم تكييفه مع أوميكرون متاحا - والعديد من الأطباء يستخدمونه.
أشارت تقديرات معهد "روبرت كوخ" لأبحاث الفيروسات في ألمانيا، أنه ربما كانت هناك علاقة للاتجاه التنازلي لإصابات كورونا الجديدة المسجلة، بعطلات الخريف. فكيف ذلك؟
أظهرت دراسة ألمانية أن التدخل الطبي السريع وتوفير اللقاحات والعلاجات كان له دور كبير في عدم تراجع متوسط العمر المتوقع في عدة دول، وأكدت البيانات تفوقاً لدول اسكندنافية.
تبدو عليك أعراض الإصابة بفيروس كورونا، لكنك قد تهمل الخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس. ورغم ذلك تقرر الذهاب إلى العمل! هذا التصرف غير قانوني في ألمانيا وقد يكلفك خسارة وظيفتك!
رغم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، فإن الحكومة الألمانية لن تقدم من جديد اختبارات الكشف عن الفيروس بشكل مجاني. هذا ما أعلن عنه وزير الصحة الاتحادي كارل لاوترباخ مرجعا هذا القرار إلى التكاليف الباهظة.
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