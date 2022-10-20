 إقبال على التطعيم ضد كورونا | DW الأخبار | DW | 03.11.2022

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DW الأخبار

إقبال على التطعيم ضد كورونا

تتسبب المتغيرات الفيروسية الجديدة لكورونا في ألمانيا في ارتفاع عدد الإصابات. والآن أصبح اللقاح الجديد الذي تم تكييفه مع أوميكرون متاحا - والعديد من الأطباء يستخدمونه.

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