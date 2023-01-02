إقبال رمضان على اليمنيين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتلف الأوراق النقدية

"قانون القبيلة" في اليمن ـ كيف أصبح العُرف أكثر فعالية في زمن الحرب!

يعد اليمن من البلدان القليلة التي لا زال العرف القبلي فيها فاعلا ومؤثرا في مختلف المجالات ومن ضمنها قضايا الثأر. وعززت الحرب وغياب الدولة دور القبيلة والعرف. معالجة قضية قتل بالعرف مؤخرا رغم صدور حكم قضائي، مثال على ذلك.