 إقبال رمضان على اليمنيين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتلف الأوراق النقدية | DW الأخبار | DW | 17.03.2023

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إقبال رمضان على اليمنيين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتلف الأوراق النقدية

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Auf Englisch wird mit diesem Wegweiser auf die neue Hauptstadt, auf Arabisch auf die Verwaltungshauptstadt hingewiesen, aufgenommen am 13.03.2018. Die Errichtung einer neuen Hauptstadt Aegyptens ist ein vom Staatspraesident Abdelfattah Al-Sissi im Jahr 2015 auf einem Wirtschaftsgipfel verkuendetes Megaprojekt. Sie soll in einer Entfernung von rund 60 km zur alten Hauptstadt Kairo in Richtung der Kueste des Roten Meers auf einer Flaeche von mehr als 700 Quadratkilometern entstehen. Bereits ab 2019 sollen die ersten Behoerden, Ministerien, Banken und Aemter umziehen und ihre Arbeit in der neuen Verwaltungsmetropole Capital Cairo aufnehmen. Das auf mehr als 45 Mrd. US-Dollar projektierte Prestigeobjekt wird fuer fuenf bis sieben Millionen Bewohner ausgelegt sein, ein Zugestaendnis daran, dass die alte Hauptstadt Kairo mit ihrer unzureichenden Infrastruktur und den ewigen Verkehrsstaus bei rund 20 Mio. Bewohnern bereits heute aus allen Naehten platzt. Foto: Matthias Toedt/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

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