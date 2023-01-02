إقبال رمضان على اليمنيين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتلف الأوراق النقدية

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رمضان جديد يستقبله اليمنيون في ظل الحرب، زاد من صعوبته تلف العملة المحلية وعدم صلاحيتها لدفع ثمن المشتريات
يعد اليمن من البلدان القليلة التي لا زال العرف القبلي فيها فاعلا ومؤثرا في مختلف المجالات ومن ضمنها قضايا الثأر. وعززت الحرب وغياب الدولة دور القبيلة والعرف. معالجة قضية قتل بالعرف مؤخرا رغم صدور حكم قضائي، مثال على ذلك.
تعاني مصر، مثل دول كثيرة، من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع معدلات التضخم وتدني قيمة الجنيه، فكيف سيؤثر ذلك على المشروعات العملاقة مثل "العاصمة الإدارية الجديدة" خاصة مع تكهنات عن ربط دول الخليج مساعداتها للقاهرة بشروط؟
أعلنت إيران والسعودية استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ عام 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، في خطوة قد تنطوي عليها تغيرات إقليمية دبلوماسية كبرى. وواشنطن ترحب بأي جهود لخفض التوتر في المنطقة.
تضاعفت أسعار المواد الغذائية في مصر، وقيمة الرواتب نقصت إلى النصف بسبب انخفاض قيمة الجنيه. يواجه المصريون حاليا مشاكل مشابهة لما يواجهه اللبنانيون. ولكن إذا ساءت الأوضاع أكثر في مصر، فهناك تحذيرات من سيناريوهات مخيفة.
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