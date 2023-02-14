 إقبال اليمنيات على الالتحاق بفصول محو الأمية مؤخرًا يفتح لهن نافذة أمل رغم الحرب والظروف الصعبة | DW الأخبار | DW | 15.02.2023

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إقبال اليمنيات على الالتحاق بفصول محو الأمية مؤخرًا يفتح لهن نافذة أمل رغم الحرب والظروف الصعبة

الحرب المستمرة في اليمن منذ 8 سنوات تسببت في ارتفاع نسبة الأمية في البلاد، ولكن رغم هذا تقبل نساء يمنيات مؤخرًا على صفوف محو الأمية لتغيير واقعهن إلى الأفضل.

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