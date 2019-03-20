 إقالة وزير الدفاع البريطاني بسبب تسريب معلومات | أخبار | DW | 01.05.2019

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أخبار

إقالة وزير الدفاع البريطاني بسبب تسريب معلومات

أقالت رئيسة الحكومة البريطانية وزير دفاعها على خلفية تسريب معلومات. وقال مكتبها إن القرار جاء بسبب سلوك الوزير "فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي". فماذا سرب الوزير؟

England Verteidigungsminister Gavin Williamson (picture-alliance/Photoshot)

غافين ويليامسون، وزير الدفاع البريطاني المقال.

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية مساء الأربعاء (الأول من أيار/ مايو 2019) أن تيريزا ماي أقالت وزير الدفاع، غافين ويليامسون، بسبب تورطه في تسريبات تتعلق بقرار بريطانيا حول إمكانية السماح لشركة هواوي الصينية بالمشاركة في تجهيز البلاد بمعدات اتصالات من الجيل الخامس.

وأفاد بيان رئاسة الحكومة أن "رئيسة الحكومة طلبت هذا المساء من غافين ويليامسون مغادرة الحكومة بعد أن فقدت الثقة في قدرته على تحمل مسؤولياته كوزير دفاع وعضو في الحكومة". وأضاف البيان أن تيريزا ماي "تبلغت تصرفات الوزير" في ختام تحقيق جرى حول هذه التسريبات.

أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الإقالة تأتي على خلفية تسريب معلومات تتعلق بأمن البلاد، وذلك بشأن مناقشات حول مشاركة عملاق صناعة الاتصالات الصينية "هواوي" في شبكة الجيل الخامس بالمملكة المتحدة.

ي.ب/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

 

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