إقالة هانزي فليك من تدريب ألمانيا وهذا أبرز مرشح لخلافته

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان، اليوم الأحد (العاشر من سبتمبر/ أيلول 2023)، أنه قرر إقالة المدرب هانزي فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا من منصبه، بعد خسارة الفريق الودية القاسية 1 / 4 على ملعبه أمام منتخب اليابان، وهي الهزيمة الرابعة التي يتعرض لها الفريق في خمسة لقاءات.

وقال بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني: "لقد وافقنا على أن المنتخب الأول يحتاج إلى قائد جديد بعد النتائج المحبطة مؤخرا، نحتاج لروح من التفاؤل والثقة مع اقتراب أمم أوروبا 2024 في بلادنا".

وأضاف نويندورف: "بالنسبة لي بشكل شخصي، إنها واحدة من أصعب القرارات التي اتخذتها في فترتي حتي الآن، لأنني أقدر هانزي فليك ومساعديه كخبراء في كرة القدم وكأشخاص، ورغم ذلك فإن النجاح الرياضي مهم للغاية بالنسبة للاتحاد الألماني، لهذه الأسباب كان القرار حتميا".

وسيتولى رودي فولر، مدير المنتخب، وهانيس فولف، المدير الفني للمنتخب الألماني لأقل من 20 عاما، ومساعده زاندرو فاغنر، المسؤولية في المباراة الودية أمام فرنسا، وصيف بطل كأس العالم، والتي ستقام في دورتموند بعد غد الثلاثاء.

وقال البيان: "الهدف هو إيجاد خليفة لفليك في أقرب وقت ممكن". وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن مدرب بايرن ميونخ السابق يوليان ناغلسمان هو الهدف الأهم بالنسبة للمنتخب الألماني.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)