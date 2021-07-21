 إقالة مخرج حفل افتتاح أولمبياد طوكيو لسخريته من الهولوكوست | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.07.2021

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إقالة مخرج حفل افتتاح أولمبياد طوكيو لسخريته من الهولوكوست

أقيل مخرج حفل الافتتاح لأولمبياد طوكيو 2020 كنتارو كوباياشي عشية الانطلاقة الرسمية للألعاب، على خلفية مشهد هزلي قديم تطرق فيه للمحرقة النازية لليهود، وفق ما أعلن المنظمون. قدم كوباياشي في بيان اعتذاره

أقيل مخرج حفل الافتتاح لأولمبياد طوكيو 2020 كنتارو كوباياشي عشية الانطلاقة الرسمية للألعاب

أقيل مخرج حفل الافتتاح لأولمبياد طوكيو 2020 كنتارو كوباياشي عشية الانطلاقة الرسمية للألعاب

أقالت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 مخرج حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، وذلك قبل يوم من انطلاق الحدث الرياضي العالمي. وأعلنت اللجنة المنظمة عن قرار الإقالة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس (22 يوليو/ تموز 2021)، مستشهدة بواقعة حدثت قبل سنوات تردد أن كينتارو كوباياشي سخر فيها من الهولوكوست.

المخرج المقال كينتارو كوياباشو

أقيل مخرج حفل الافتتاح لأولمبياد طوكيو 2020 كنتارو كوباياشي عشية الانطلاقة الرسمية للألعاب.

ويُظهر المشهد الذي نشر كتصوير فيديو في العام 1998، كوباياشي وشريك كوميدي يتظاهران بأنهما من مشاهير فناني الترفيه التلفزيوني للأطفال. وأثناء قيامهما بعصف ذهني لنشاط يتضمن استخدام أوراق، يشير كوباياشي إلى بعض قصاصات الدمى الورقية قائلاً "تلك من ذلك الوقت الذي قلت فيه لنلعب المحرقة"، ما أثار ضحك الجمهور.

ثم يمزح الرجلان حيال مدى غضب منتج تلفزيوني من اقتراح نشاط مرتبط بالمحرقة اليهودية. وظهر المشهد على الإنترنت عشية الافتتاح الرسمي للألعاب ما أثار صدمة البعض.

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أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أن الدورة الأولمبية ستقام دون حضور الجماهير. وتزامن ذلك مع إعلان فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بكورنا، ستبقى سارية طوال فترة الألعاب الأولمبية.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للأولمبياد توشيرو موتو إن البرنامج الافتتاحي بأكمله سيعاد النظر فيه عن كثب مرة أخرى. وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية بأن سخرية كوباياشي من الهولوكوست ظهرت في مقطع فيديو مؤخرًا.

وقدم كوباياشي في بيان اعتذاره عن الفيديو قائلاً: "في شريط فيديو صدر عام 1998 لتقديم كوميديين شباب.. تضمنت مسرحية هزلية كتبتها سطوراً غير لائقة على الإطلاق". وأضاف "كان ذلك من وقت لم أتمكن فيه من تلقي الضحك بالطريقة التي أريدها، وأعتقد أنني كنت أحاول جذب انتباه الناس بطريقة ضحلة".

وتعد إقالة كوباياشي هي أحدث صفعة للجنة المنظمة للأولمبياد، التي تقام بدون متفرجين بسبب جائحة فيروس كورونا.وتقدم المؤلف الموسيقي لحفل الافتتاح كيجو أويامادا باستقالته مؤخرا وذلك على خلفية تقارير على الإنترنت تفيد بأنه قام بالتنمر على رفاق له خلال أيام الدراسة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 42:31

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