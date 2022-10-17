إقالة رئيس مكتب الأمن السيبراني الألماني ..ما خلفياته؟

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إقالة رئيس مكتب الأمن السيبراني الألماني بسبب علاقات محتملة مع الاستخبارات الروسية.. فما خلفيات هذه الإقالة وهل تشتعل الحرب الاستخباراتية بين ألمانيا وروسيا؟
بعد إقالة رئيس وكالة الأمن السيبراني الألماني، تعالت الأصوات المطالبة بتوضيح خلفيات الإقالة وشبهات الصلات المفترضة مع روسيا في وقت تخوض فيه موسكو حربا هجينة في العالم الافتراضي.
بعد تقارير عن صلته بجمعية "مرتبطة" بأجهزة استخبارات روسية، وردت أنباء عن عزم الحكومة الألمانية إقالة رئيس جهاز أمن المعلومات آرنه شونبوم، وسط دعوات للتحقيق "بحزم" في القضية التي تثير استياء واسعًا.
اتهم الرئيس فلاديمير بوتين الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الأضرار الكبيرة في جسر القرم، بينما اعترفت موسكو بتزايد القصف الأوكراني. وفيما أعلنت تركيا عن مبادرة لتخفيف التوتر، أدان شولتس ويايدن تصعيدا روسيا إضافيا.
أعلنت واشنطن أنّها على تواصل مع الرياض بشأن مواطن أمريكي من أصل سعودي محتجز في المملكة تنفيذاً لحكم بالسجن صدر بحقّه بسبب تغريدات انتقد فيها المملكة، في قضية تشكّل مصدراً جديداً للتوتّر بين الحليفين التقليديين.
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