إقالة رئيس مكتب الأمن السيبراني الألماني ..ما خلفياته؟

بسبب تغريدات ـ سجن مواطن أمريكي في السعودية

أعلنت واشنطن أنّها على تواصل مع الرياض بشأن مواطن أمريكي من أصل سعودي محتجز في المملكة تنفيذاً لحكم بالسجن صدر بحقّه بسبب تغريدات انتقد فيها المملكة، في قضية تشكّل مصدراً جديداً للتوتّر بين الحليفين التقليديين.