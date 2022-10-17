 إقالة رئيس مكتب الأمن السيبراني الألماني ..ما خلفياته؟ | مسائية DW | DW | 20.10.2022

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مسائية DW

إقالة رئيس مكتب الأمن السيبراني الألماني ..ما خلفياته؟

إقالة رئيس مكتب الأمن السيبراني الألماني بسبب علاقات محتملة مع الاستخبارات الروسية.. فما خلفيات هذه الإقالة وهل تشتعل الحرب الاستخباراتية بين ألمانيا وروسيا؟

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