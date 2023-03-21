 إفلاس المصارف ورفع أسعار الفائدة: شركات ناشئة في أزمة؟ | صنع في ألمانيا | DW | 19.04.2023

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صنع في ألمانيا

إفلاس المصارف ورفع أسعار الفائدة: شركات ناشئة في أزمة؟

إفلاس بنك وادي السيليكون، وأزمة ثقة، وارتفاع في أسعار الفائدة: بالنسبة للشركات، أصبح من الصعب الحصول على أموال جديدة. فكيف هو الوضع في برلين؟ وكيف تتعامل الشركات الناشئة مع الظروف المتغيرة هنا؟

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