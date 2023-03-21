إفلاس المصارف ورفع أسعار الفائدة: شركات ناشئة في أزمة؟

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إفلاس بنك وادي السيليكون، وأزمة ثقة، وارتفاع في أسعار الفائدة: بالنسبة للشركات، أصبح من الصعب الحصول على أموال جديدة. فكيف هو الوضع في برلين؟ وكيف تتعامل الشركات الناشئة مع الظروف المتغيرة هنا؟
تغلق ألمانيا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية اليوم السبت لتنهي برنامجا استمر ستة عقود وأثار واحدة من أقوى حركات الاحتجاج في أوروبا، لكنه حصل على مهلة قصيرة بسبب حرب أوكرانيا.
تعهدت السلطات الأمريكية باتخاذ خطوات من أجل حماية أموال المودعين في بنك "سيليكون فالي" بعد إعلان إفلاسه. وأكدت السلطات أن الخسائر لن يتحملها دافعو الضرائب. وطمأن الرئيس جو بايدن الأمريكيين بأن نظامهم المصرفي آمن.
تسببت أزمة سلاسل التوريد والحرب الروسية في أوكرانيا في ارتفاع معدلات التضخم، لكن خبراء يقولون إن رغبة الشركات في جني المزيد من الأرباح تعد أحد الأسباب وراء ارتفاع الأسعار. فهل ستتدخل الحكومات؟
طلب الرئيس بايدن من مواطنيه أن "يثقوا" في النظام المصرفي، مؤكدا فعل "كل ما هو ضروري" للحفاظ عليه بعد انهيار بنك سيليكون فالي، متعهدا بفرض قواعد أكثر صرامة، ومعلنا طرد مديري البنك. التداعيات وصلت لأوروبا ومنطقة الخليج.
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