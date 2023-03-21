إفلاس المصارف ورفع أسعار الفائدة: شركات ناشئة في أزمة؟

بايدن يتعهد بحماية النظام المصرفي عقب انهيار سيليكون فالي

طلب الرئيس بايدن من مواطنيه أن "يثقوا" في النظام المصرفي، مؤكدا فعل "كل ما هو ضروري" للحفاظ عليه بعد انهيار بنك سيليكون فالي، متعهدا بفرض قواعد أكثر صرامة، ومعلنا طرد مديري البنك. التداعيات وصلت لأوروبا ومنطقة الخليج.