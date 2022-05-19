إفريقيا ما بعد كورونا

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حلقة هذا الأسبوع من (كورونا - تغطية خاصة) مخصصة للوضع الاقتصادي الذي يعاني منه العالم، خصوصاً القارة السمراء، التي سنتعرف فيها على أفكار جديدة تساهم في عودة الحياة الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.
في إشارة رمزية قوية يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس جولته الإفريقية الأولى في وقت مبكر من توليه منصبه مقارنة مع أسلافه. وسيزور ثلاثة بلدان إفريقية للبحث في عدد من قضايا الساعة كالحرب في أوكرانيا وأزمة الغداء وكورونا.
قالت منظمة دولية إن حالات الإصابة بكوفيد-19 تتزايد مرة أخرى في الأمريكتين مع تراجع الإجراءات المشددة في أغلب الدول. فيما خلصت لجنة شكلتها منظمة الصحة العالمية إلى أن العالم معرض للخطر أكثر من أي وقت مضى.
تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا الجمعة لبحث التفشي الجديد لمرض جدري القرود، وهو عدوى فيروسية معروفة في غرب ووسط أفريقيا، وذلك بعد تأكيد أو الاشتباه بأكثر من 100 إصابة في دول بالقارة الأوروبية من بينها ألمانيا.
وفق منظمة العفو الدولية فإن تخفيف قيود مكافحة كوفيد تزامن مع "ارتفاع مثير للقلق" في عمليات الإعدام المطبّقة حول العالم عام 2021. وأدرجت المنظمة الصين وإيران ومصر والسعودية وسوريا كدول لديها أعلى معدلات الإعدام المعروفة.
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