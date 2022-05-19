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إفريقيا ما بعد كورونا

حلقة هذا الأسبوع من (كورونا - تغطية خاصة) مخصصة للوضع الاقتصادي الذي يعاني منه العالم، خصوصاً القارة السمراء، التي سنتعرف فيها على أفكار جديدة تساهم في عودة الحياة الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.