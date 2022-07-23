 إفريقيا ـ سياسة ″إملاء القيم″ الأوروبية تصطدم بالبرغماتية الصينية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.07.2022

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سياسة واقتصاد

إفريقيا ـ سياسة "إملاء القيم" الأوروبية تصطدم بالبرغماتية الصينية

بينما ينشغل الأوروبيون بوضع الكثير من اللوائح والشروط من أجل بناء مشاريع في أفريقيا، كما يرى خبراء، تتقدم الصين في القارة السمراء وتنفذ مشاريعها بسرعة وتوسع نفوذها. فما مشكلة الاستثمار الأوروبي في أفريقيا برأي الأفارقة؟

طريق سريع في العاصمة الكينية نيروبي أنشأته شركة صينية في غضون سنتين (10.02.2022)

تم الانتهاء من إنشاء طريق سريع في العاصمة الكينية نيروبي من قبل شركة صينية في غضون سنتين

 

يتعرج الطريق السريع عبر المناظر الطبيعية مثل نهر عملاق على ركائز متينة، ممتدًا لمسافة 27 كيلومترًا عبر قلب نيروبي ويربط أهم مطار في كينيا بالمنطقة التجارية المركزية في العاصمة والمتحف الوطني والقصر الرئاسي. استغرق إنشاؤه عامين فقط وتم افتتاحه في أيار/مايو من هذا العام.

مختارات

وداعا لأيام القروض الصينية الكبرى، فقد كشف تفشي فيروس كورونا بشكل جائحة عن تصدعات في ديناميكية العلاقات الصينية الأفريقية. علاقات بكين بالشركاء الأفارقة تتغير، كما يؤكد خبراء.

يرفض الكثير من المزارعين الأفارقة بيع حميرهم، والنتيجة عدد لا يحصى من السرقات سنوياً لهذه الحيوانات بهدف بيعها في الأسواق الصينية. تستخدم جلود الحمير في الطب الشعبي الصيني بأسعار مجزية للغاية لإنتاج "عقار سحري".

يهدف الطريق الذي تفرض فيه رسوم مرور إلى المساعدة في تخفيف ازدحام الشرايين المرورية في المدينة. وقد تولت الصين إنشاءه. ووفقًا لدراسة نشرت في حزيران/يونيو من قبل مؤسسة فريدريش ناومان  الألمانية، فإن الشركات المملوكة للصين تتقدم بشكل متزايد على منافساتها الأوروبية من حيث القرارات السريعة والتنفيذ السريع لمشاريعها في أفريقيا.

أوروبا تصدر القيم
وفي الاستطلاع الذي أجرته المؤسسة المقربة من الحزب الديمقراطي الحر  (الليبرالي) في ألمانيا، تم إجراء مقابلات في نيروبي مع 1600 شخص من صناع القرار الأفارقة من 25 دولة، بما في ذلك كبار المديرين وموظفي المنظمات غير الحكومية وموظفي الدول. وترسم إجاباتهم صورة لأوروبا تسعى قبل كل شيء إلى تصدير القيم، في حين تأتي القروض والحفارات والعمال من الصين. وتم عرض نتائج الاستطلاع الإلكتروني الذي أجراه مركز الأبحاث الكيني (IREN) في دراسة بعنوان: "صراع الأنظمة - التصورات الأفريقية عن مشاركة الاتحاد الأوروبي والصين".

يقول مدير مشروع شرق أفريقيا ومركز الشراكة العالمية في مؤسسة فريدريش ناومان، شتيفان شوت، إنه من اللافت للنظر أن الدراسة توصلت إلى أن الأوروبيين أفضل (من الصينيين) في معظم مؤشرات الأداء، خصوصًا في المعايير الاجتماعية وتوفير فرص العمل للسكان المحليين والمعايير البيئية وجودة المنتجات. وفي قائمة من 17 معيارًا، جاء أداء الصينيين أفضل (من الأوروبيين) في أربعة مؤشرات فقط – وهي أنهم يتخذون القرارات وينفذون المشاريع بشكل أسرع، ويتدخلون بشكل أقل في الشؤون الداخلية، ولديهم تردد أقل بشأن الفساد.

عدم فرض إملاءات
وقال شوت لـDW: "من الواضح أن هذه هي أهم العوامل، ولا توجد طريقة أخرى لتفسير نجاح الصينيين في أفريقيا"، مضيفًا أنه يتعين على الأوروبيين استخلاص النتائج من ذلك، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق أيضًا على سمعتهم في فرض الإملاءات. ويؤكد شوت أن "السلوك الأبوي للأوروبيين يمثل مشكلة، والأفارقة يواجهون صعوبات في ذلك".

السفير الصيني في كينيا وو بينغ في محطة قطارات بنتها شركة صينية في العاصمة الكينية نيروبي

مولت الصين أيضًا خطًا للسكك الحديدية في كينيا، وبدأ تشغيله في عام 2019

وفي ضوء هذه المعلومات، ما هي النصائح المتعلقة بالسياسة الأوروبية تجاه أفريقيا؟ يقول شوت: "لن ننصح أبدًا بالتخلي عن القيم الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان والاستدامة. هذا من شأنه أن يضر بموقف أوروبا"، لكنه يشير إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية أن تتساءل بشكل نقدي عما إذا كان ينبغي التعامل مع الظروف في إفريقيا وفقًا للمعايير الأوروبية، أو عما إذا كان هذا مبالغًا فيه. ويضيف: "إذا كانت أفضل المعايير عالية لدرجة أن الصينيين يقومون بالأعمال دائمًا، فإن المرء لم يفعل بذلك شيئًا جيدًا للوضع الاجتماعي"، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يتحدث عن القيم، و"لكن عندما يصل طريق مكتمل إلى قرية، فهذه أيضًا قيمة"، على حد تعبيره.

بنك استثمار أوروبي لأفريقيا؟
يطرح شوت أيضًا فكرة إنشاء بنك استثمار أوروبي لديه تفويض لاتخاذ قرارات سريعة، "حتى لا يتم أخذ آراء جميع الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أولاً، فهذا يؤدي إلى البطء"، كما يقول. ويؤكد شوت أيضًا على ضرورة التحقق من إقامة "علاقات على قدم المساواة" بالفعل مع الشركاء الأفارقة، وهي كلمات يحب السياسيون الأوروبيون التأكيد عليها. ويوضح: "المشاركون في الاستطلاع لا يرون ذلك، لكنهم ينظرون إلى أفريقيا على أنها متلقية للمساعدات".

وبالنسبة للاقتصادي الكيني جيمس شيكواتي، هذه هي النقطة الحاسمة: فالأوروبيون، كما يقول لـDW: "عالقون في نظرتهم القديمة لأفريقيا ويملون على الأفارقة ما يحتاجون إليه وهم محاصرون في نظام قيمهم الخاص، وهذا ما يعيقهم".

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين والرئيس السنغالي ماكي سال (10.02.2022)

تريد أوروبا الاستثمار في إفريقيا، لكن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة للحوكمة الجيدة والقيم قبل تدفق الأموال


ويوضح شيكواتي أن أوروبا "تعطي أهمية للحوكمة"، والصينيون لـ"العتاد" والبنية التحتية الملموسة، ويتابع ضاحكًا: "(الصينيون) يسألون: أي شارع يجب أن يُتم إنشاؤه ومن أين إلى أين. لكن الأوروبيين يتحققون أولاً من عدد الحشرات التي تمشي فوقه". لكن جوهر الاستعارة التي استخدمها واضح: "الأمور لا تسير بهذه الطريقة في أفريقيا"، على حد تعبيره.

إعادة التفكير: السياسة الاستراتيجية مطلوبة
يقول شيكواتي إن أوروبا تحتاج إلى ملاءمة خططها الاستثمارية مع مناطق محددة بالإضافة إلى التحلي بالمرونة، ويضيف أنه بالنسبة لأفريقيا، يعني هذا تقديم سياسة تنافسية ومركزة بشكل استراتيجي بدلاً من محاربة الوضع القائم، مشيرًا إلى أن هذا ما كانت تقوم به "أوروبا القديمة"، ومؤكدًا أن "التفكير الجديد مطلوب"، ويوضح: "لا يتعلق الأمر فقط بالمهاجرين القادمين من أفريقيا (إلى أوروبا)، ولكن يجب أن يكون الحافز هو الفرص الهائلة الموجودة في أفريقيا للاستثمار والتنمية".

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن أربعة في المائة فقط من الاستثمارات الصينية تذهب إلى أفريقيا. أما الباقي فإلى الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى. لكن هذه النسبة (4 في المائة) "حققت الكثير في البلدان الأفريقية الفقيرة في أقل من 20 عامًا بقليل وعززت أيضًا نفوذ الصين كأهم شريك تجاري في القارة".
يقول شيكواتي: "عدد الانتخابات التي تجريها حكومة وكيفية احترام حقوق الإنسان: هذه أمور مهمة، لكنها لن تحدث تغييرًا كبيرًا للبلدان الأفريقية".

مارتينا شفيكوفسكي/م.ع.ح

  • Die Äthiopischen Flüchtlinge Hamdiya, Ikram, Safeya (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المحطة الأولى: جيبوتي

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  • Der Ähiopische Flüchtling Barakat Youanas (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المهاجرون القصر

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  • Yemenitische Flüchtllinge auf einem Schiff auf der Flucht (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    عبور المحيط في قوارب متهالكة

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  • Yemenitische Flüchtlinge auf einem Lastwagen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    انتهاك صارخ للحريات

    ما أن تنتهي الساعات الطويلة التي يقضيها المهاجرون على متن القوارب الخشبية المزدحمة والمتهالكة حتى يتم نقلهم في شاحنات بواسطة المهربين إلى مجمعات في الصحراء. ويمارس هؤلاء المهربين أبشع طرق التعذيب على المهاجرين والذي يعد انتهاكاً صارخاً يمس حريتهم.

  • Äthiopische Flüchtlinge im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ابتزاز عائلات المهاجرين

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  • Der Äthiopische Flüchtling Abdul-Rahman Taha, dessen Bein amputiert werden musste (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    تعذيب مروع

    عبد الرحمن مهاجر إثيوبي عمره 17 عاماً. بعد وصوله إلى رأس العارة، قام المهربون بحبسه وطلبوا أرقام هواتف الأشخاص الذين يمكنهم تحويل الأموال لإطلاق سراحه. أخبر خاطفيه أنه ليس لديه رقم. تعرض للضرب وتُرك دون طعام و ماء لعدة أسابيع. وفي إحدى الليالي، ضرب أحد المهربين ساقه بقضيب معدني. ورمى به في الصحراء. ليعثر عليه بعد ذلك سائق عابر وينقله إلى المستشفى حيث بترت ساقه هناك.

  • Fatma, Yacoub (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    حالة نادرة من الرأفة

    فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جيبوتي برفقة طفليهما، وجود الطفلين معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما. يسعى الزوجان للوصول إلى المملكة العربية السعودية، لكن ذلك سيكون شاقا عليهما خاصة وأنهما سيعبران طرقا صخرية وصحاري تضربها العواصف الرملية ودرجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

  • Äthiopischer Flüchtling auf einer Liege im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ملعب مدمر يتحول لملجأ مهاجرين

    يقع ملعب"22 مايو-أيار" لكرة القدم في مدينة عدن الساحلية معبر المهاجرين الشرقي. تحول هذا الملعب إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين رغم تعرضه لدمار جزئي إبان الحرب. هذا المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر 14 عاماً، يأخذ قسطا من الراحة على سرير في الإستاد بعد تعرضه لإيذاء جسدي أثناء رحلته إلى اليمن. قامت قوات الأمن بإيواء مهاجرين أسرتهم خلال جولاتها في الملعب.

  • Äthiopische Migranten kauen Qat (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    في مرمى النيران

    يسافر العديد من المهاجرين في اليمن الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر محافظة الضالع، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الساحل الجنوبي. البقاء في الضالع أو السفر من خلالها خطير جداً. لجأ هؤلاء المهاجرون في كوخ صغير في سوق القات. يبعد خط القتال الأمامي بين رجال القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بضع مئات من الأمتار. الكاتب: مارا بيرباخ/ حمزة الشوابكة