إفريقيا شريك أساسي.. ألمانيا تتبنى استراتيجية وطنية للهيدروجين

تريد ألمانيا أن تزيد من قدرتها على استخدام الطاقة المتجددة بعيدا عن النفط والغاز والفحم للوصول إلى تحقيق الحياد في مجالالغازات الدفيئة بحلول عام 2045. ومن المتوقع أن يلعب الهيدروجين دورا رئيسيا في ذلك. ينتج هذا الغاز شديد التقلب الطاقة عن طريق تقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين باستخدام الكهرباء. والهيدروجين يمكن تصنيفه أنه طاقة "نظيفة". ومع ذلك يتم إنتاج معظم الهيدروجين الأخضر حاليا من الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي.

سيلعب الهيدروجين دورا مركزيا عندما تكون إزالة الكربون صعبة أو مستحيلة. يعتقد الخبراء أنه في أي صناعة أخرى يمكن للهيدروجين إطلاق غازات أقل من ثاني أكسيد الكربون، كما هو الحال في صناعة الصلب. كما سيتم استخدامه في الصناعات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصناعات الكيماوية والأسمنتية أو في الطيران والشحن.

الهيدروجين الأخضر: سيكون الطلب هائلا

من أجل تسريع تطوير البنية التحتية للهيدروجين، تبنت الحكومة الألمانية السابقة بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل استراتيجية وطنية للهيدروجين (NWS) في عام 2020. وقامت الحكومة الفيدرالية الحالية بتكييفها الآن. من بين أمور أخرى، تقرر أنه ينبغي أيضا استخدام الهيدروجين في النقل وتدفئة المباني في المستقبل. وهو ما سيدفع الطلب المتوقع إلى مزيد من الارتفاع. بالنسبة لعام 2030 فقد يصل استهلاك الهيدروجين إلى 130 تيراواط/ ساعة أي أكثر من خمس إجمالي استهلاك الكهرباء في ألمانيا في عام 2021، وفقًا لمجموعة أبحاث سوق الطاقة AGE .

وفي دراسة حديثة للمركز البحري الألماني، ذكر أنه بحلول منتصف القرن تقريبا، سيتطلب تحويل الأسطول الألماني البالغ عددها 1700 سفينة، بسفن تستخدم هذه الطاقة. المشكلة أنه لا توجد إمكانية لدى ألمانيا لإنتاج الكميات اللازمة لها، لذلك لا مناص من الاستيراد. ويرجح الخبراء أنه "يجب استيراد ما لا يقل عن 50 إلى 70 في المائة"، كما يقول يوخن فلاسبارت، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية .(BMZ) ويتابع "على عكس الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري ، فإن اقتصاد الهيدروجين لديه مجموعة واسعة جدا من البلدان الموردة المحتملة. في عام 2026، سيتم تشغيل أول مصنع في إفريقيا في المغرب كجزء من التعاون الإنمائي الألماني، يدعم المغرب والبرازيل وتونس والجزائر وناميبيا وجنوب إفريقيا بالفعل تطوير اقتصاد الهيدروجين.

وتعمل الشركات الألمانية والأوروبية جنبا إلى جنب مع الشركات المحلية. في المغرب، من المقرر أن يبدأ تشغيل أول محطة مرجعية واسعة النطاق للهيدروجين الأخضر في القارة الأفريقية في عام 2026. في ناميبيا، تمضي الوزارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة قدما في التوسع في طاقة الرياح، بينما تقدم وزارة التنمية والتعاون الدولي الدعم لإنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر المخطط لها وكذلك في تدريب العمال المهرة.

ألمانيا بحاجة إلى استيراد هذه الطاقة ولا يمكن انتاجها بشكل كامل محليا وهنا تبرز أهمية إفريقيا

"لقد قمنا بمواءمة سياستنا مع اقتصاد الهيدروجين العالمي هذا"، قال فلاسبارت. 270 مليون يورو متاحة لتعزيز الاستثمار في البلدان الشريكة. و"نتوقع أن نتمكن من إطلاق ما يزيد قليلا عن 1.3 مليار يورو من الاستثمارات، مما يعني أننا نتحدث عن فهم حديث حقا لسياسة التنمية باستخدام أموال الدولة بطريقة توجه الأموال الخاصة إلى تقنيات تحويلية."

الاهتمام بحقوق الإنسان والمعايير البيئية

ويرى الوزير الألماني:" أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ليست ذات أهمية وطنية بالنسبة لألمانيا فقط، بل سيصبح اقتصاد الهيدروجين العمود الفقري للاقتصاد العالمي في هذا القرن ولديه القدرة على أن يؤدي إلى اقتصاد عالمي أكثر عدلا وشمولية من الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري.

ولكن لكي يحدث هذا، يجب الالتزام بالعديد من المعايير. ويوضح "الأمر يتعلق بحقوق العمال وحقوق الإنسان والمعايير البيئية". ولا ينبغي اعتبار البلدان التي تعاني من نقص الطاقة موردين مستقبليين، إذ من غير المنطقي بالنسبة للوزير استيراد الهيدروجين من البلدان التي يواجه سكانها نقصا كبيرا في الحصول على الطاقة والكهرباء.

ومن أجل إنتاج الهيدروجين ، هناك حاجة إلى الكثير من الماء بالإضافة إلى الكهرباء، "خاصة في البلدان التي تعتمد على تحلية مياه البحر، سيكون هناك حاجة للتزود بهذه الطاقة. إذا تم إنتاج الهيدروجين خارج أوروبا، فعادة ما يتعين شحنه. بيد أن هذا غير ممكن مع الغاز شديد التقلب. لذلك فإن الحل يكمن في تحويله إلى مشتقات مثل الأمونيا أو الميثانول. ومن المقرر أيضا إنشاء مرافق إنتاج في البلدان الشريكة لهذا الغرض، بحيث يمكن للسفن بعد ذلك نقل المواد إلى الموانئ الأوروبية.

بناء خطوط طاقة جديدة

من حيث المبدأ، يمكن توزيع الهيدروجين عبر شبكة خطوط الأنابيب الحالية للغاز الطبيعي. لكنها تحتاج إلى تحويل. تنص الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين على أنه بحلول 2027/2028 سيتم بناء "شبكة إطلاق الهيدروجين" بأكثر من 1800 كيلومتر من خطوط الأنابيب المحولة والمبنية حديثا في ألمانيا. وفي جميع أنحاء أوروبا، سيتم إضافة 4500 كيلومتر. بحلول عام 2030، "سيتم ربط جميع مراكز التوليد والاستيراد والتخزين الرئيسية بالعملاء المعنيين".

جزء كبير من التكنولوجيا المستخدمة في البنية التحتية للهيدروجين يأتي من ألمانيا. تعد شركات الهندسة الميكانيكية الألمانية وشركات الإلكترونيات من بين الشركات الرائدة عالميا في الإنتاج. وتخطط شركة بوش للإلكترونيات وحدها لاستثمار 2.5 مليار يورو في هذا المجال على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

تأمين وظائف في ألمانيا

من بين أمور أخرى، سيتم تصنيع المحللات الكهربائية والضواغط اللازمة للنقل في خطوط الأنابيب ومحطات التعبئة وخلايا الوقود التي يمكن استخدامها لجعل الطاقة المخزنة في الهيدروجين قابلة للاستخدام مرة أخرى ككهرباء. تتوقع المجموعة الصناعية أنه في وقت مبكر من عام 2030، سيتم تجهيز واحدة من كل خمس مركبات تجارية ثقيلة بمحرك خلايا الوقود من الهيدروجين. ذلك، يأتي في وقت يمكن أن تهدد فيه التقنيات النظيفة الوظائف. إذ تتطلب السيارات الكهربائية، على سبيل المثال، عُشر القوة العاملة التي تحتاجها محركات الاحتراق التقليدية فقط.

سابين كينكارتز/ علاء جمعة