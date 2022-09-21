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إفريقيا خارج اهتمام شركات التكنولوجيا

يتم التحكم في الأنظمة الرقمية بشكل متزايد بواسطة اللغة. وبالتالي فإن ثلثي مجموع الأفارقة مستبعدون عمليًا من التقدم الرقمي. لأن شركات التكنولوجيا الكبيرة تقدم التحكم الصوتي لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وليس لأفريقيا. فلماذا؟