إفريقيا خارج اهتمام شركات التكنولوجيا

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يتم التحكم في الأنظمة الرقمية بشكل متزايد بواسطة اللغة. وبالتالي فإن ثلثي مجموع الأفارقة مستبعدون عمليًا من التقدم الرقمي. لأن شركات التكنولوجيا الكبيرة تقدم التحكم الصوتي لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وليس لأفريقيا. فلماذا؟
بهدف توسيع سوق الألعاب الإلكترونية في القارة السمراء، تزايدت المساعي لإنشاء متجر تطبيقات خاصة بأفريقيا خاصة وأن متاجر التطبيقات الأخرى لا تناسب احتياجات مطوري الألعاب الأفارقة. فماهي المحاولات والعقبات في هذا المجال؟
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