 إفريقيا.. الحق في الرعاية الصحية مهدد في ظل كورونا! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.06.2021

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سياسة واقتصاد

إفريقيا.. الحق في الرعاية الصحية مهدد في ظل كورونا!

في ظل جائحة كورونا، يذكر الخبراء الناس باستمرار أن لهم حق إنساني في الحصول على الرعاية الصحية الكافية وهذا الحق مكفول بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان. لكنه غير مضمون دائماً في أفقر بلدان أفريقيا.

Südafrika I Coronavirus I Impfung

وباء كورونا يهدد بتفاقم الأمراض الأخرى في إفريقيا!

الصحة والرفاهية للجميع في جميع أنحاء العالم، هذا أحد أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة. لكن العديد من الدول الأفريقية لا تزال بعيدة عن بلوغ هذا الهدف: في استبيان أجرته شبكة "أفروباروميتر" وشمل 36 دولة عام 2016 تبين أن نصف الشمولين بالاستبيان يتمتعون بإمكانية الحصول على الرعاية الطبية الكافية. كما تبين أن كل واحد من سبعة أشخاص كان عليه إعطاء رشوة نظير تلقيه العلاج الطبي مرة واحدة أو أكثر.

لقد أدى الوباء في الواقع إلى تفاقم نقص الرعاية الطبية حسب معلومات جديدة مصدرها "أفروباروميتر". في هذا السياق تقول أغنيس بيناغواهو، وزيرة الصحة الرواندية السابقة وقامت بتأسيس إحدى الجامعات الطبية، في مقابلة لها مع DW: "الصحة حق إنساني عالمي. معظم دول العالم، بما في ذلك دول إفريقيا، وقعت وصدقت على المعاهدات ذات الصلة". وتُعد بيناغواهو مناضلة ملتزمة من أجل هذا الحق الذي تثيره مراراً وتكراراً في المؤتمرات الدولية، وكان آخرها أثناء "منتدى جمعية كوربر للتاريخ" في مايو/ أيَّار الماضي.

الحق في الصحة مكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعود للعام 1948. وفي عام 1976 دخل الميثاق الاجتماعي للأمم المتحدة حيز التنفيذ، وهو ملزم لـ 171 دولة موقعة، بما في ذلك جميع دول إفريقيا جنوب الصحراء. وفقاً لبيناغواهو، يبدأ الحق في الصحة بتكافؤ الفرص في الرعاية الطبية، وهذا يعني التوزيع العادل للموارد مثل الأدوية أو اللقاحات أو أسرة المستشفيات و يتعلق الأمر بتوفير الرعاية الصحية الكافية في أي مكان في العالم. ولكن من الذي يقرر ما هي الرعاية الصحية الملائمة؟ و كيف يمكن للمواطنين الموجودين في المناطق الفقيرة أيضاً من العالم، الإستفادة من هذا الحق؟

واجب الحكومات

الخبير في الشؤون السياسة وأستاذ حقوق الإنسان في جامعة إرلانغن نورمبرغ، ميشيل كرينريتش، أوضح في مقابلة له مع DW أن "الفكرة الأساسية من وراء حق الإنسان في الصحةهي أن الدول بصفتها مسؤولة بشكل رئيسي عن الالتزامات بشأن حقوق الإنسان، ينبغي عليها منع تدهور صحة المواطنين وحمايتها وكذلك اتخاذ التدابير لتمكينهم من العيش والعمل في ظروف صحية ملائمة.

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البنية التحتية الضعيفة تهدد وصول لقاح كورونا إلى أفريقيا

لكن إلى أي مدى يمكن تأكيد الحق الأساسي في الحصول على رعاية صحية مناسبة أمام المحكمة؟ كان من الممكن أن تؤكد الكثير من البلدان الأفريقية على هذا الحق في دساتيرها. يوضح كرينريتش: "في هذه البلدان، على الأقل من الناحية النظرية، هناك إمكانية رفع شكوى أمام محكمة دستورية وطنية". لكن في الممارسة العملية، نادراً ما تنُظر المحاكم الوطنية في مثل هذه الشكاوى. في هذه الحالة، هناك إمكانية لرفع دعوى أمام محكمة إقليمية. يقول كرينريتش: "لكن الأمر يعتمد دائماً بشكل ضئيل على ما إذا كانت الدول المعنية تعترف بأحكام المحاكم الإقليمية وهذا ليس هو الحال دائماً في إفريقيا". في أفريقيا، المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، هي هيئة تابعة للإتحاد الأفريقي ومقرها تنزانيا، وهي المسؤولة عن ذلك.

كورونا يثير تساؤلات جديدة

على سبيل المثال، هل دول مثل بوروندي أو إريتريا أو تنزانيا، المتهمين بعدم أخذ جائحة كوروناعلى محمل الجد، تنتهك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؟ " حق الإنسان في الصحة، هو واجب من واجبات الدولة. إذا لم تنتهج الدول سياسة إعلامية مناسبة، و قللت من خطورة وأهمية الوباء، فإنها بهذا لا تقوم بواجبها ويمكن محاكمتها على ذلك "، كما يقول كرينريتش. كما أن الدول ملزمة - وفقاً للنتائج العلمية - بتقديم معلومات حول المرض وطرق العدوى والتدابير المعقولة، وكذلك توفير العلاجات الطبية اللازمة، ومعدات الوقاية والأدوية، وكذلك التطعيمات، إذا كان ذلك في استطاعتها.

من ناحية أخرى، ترى أغنيس بيناغواهو أن المعايير الدولية في مكافحة جائحة كورونا لا يمكن فرضها على حكومات الدول ذات السيادة. يحق لحكومات البلدان الفردية تحديد أولوياتها الخاصة في مكافحة الوباء: "إذا قال بلد ما:" لدينا أولويات مختلفة، فهذا من حقه"، كما تقول الأستاذة من رواندا.

جائحة كورونا تهدد مكافحة الأمراض الأخرى

لكن الوباء يهدد أيضاً النجاح في مكافحة أمراض أخرى، مثل الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/ الايدز، على سبيل المثال لأن النظام الصحي وصل إلى حدوده القصوى أو بسبب ضرورة وقف الحملات المتعلقة بالرعاية الصحية. هنا يقول البروفيسور كرينريتش: "من الواضح أنه على الرغم من كل الجهود المبذولة من أجل مكافحة كوفيدـ19، من الواجب أيضاً ضمان الرعاية الصحية المنتظمة". ويتابع: "في أفريقيا، لدينا أيضاً أمراض أخرى، مثل الملاريا، والايدز والسل، والتي يجب عدم إهمالها بمعنى أن الناس يموتون بعد ذلك بسبب شيء آخر لأن جميع الوسائل تُستخدم الآن لمكافحة جائحة كورونا".

أنطونيو كاسكايس (إفريقيا) / إ.م

  • Ein Mädchen tanzt Ballett zwischen Wellblechhütten Everyday Africa (Brian Otieno/storitellah.com)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    رقص الباليه في كل مكان

    "الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.

  • Motorcycle Marriage, Everyday Africa: Eine Hochzeitsgesellschaft auf Motorrollern (Ley Uwera)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    عرائس على دراجات نارية

    شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.

  • Check Mate, Everyday Africa: Zwei Schachspieler, über das Brett gebeugt, im Hintergrund Zuschauer (Mustafa Said)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشطرنج

    يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.

  • Foto: Floating in Water, Everyday Africa. Ein Mann im Wasser, Kameraperspektive halb im Wasser (Sam Vox)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    التصوير تحت الماء

    المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".

  • Movie Stars in the Making, Everyday Africa: eine Gruppe Jungen probt Kampfposen (Edward Echwalu )

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    نجوم سينما

    فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".

  • Zwei schwarze Frauen mit Turmfrisuren blicken sich an, Everyday Africa (Yagazie Emezi)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    تسريحة الشعر

    يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.

  • Foto zeigt eine schwarze Frau mit weißer Gerichtsperücke, Everyday Africa (Tom Saater)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    قبل الترافع عن القضية

    يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.

  • Material Culture, Everyday Africa: Eine Gruppe junger Männer posiert und tanzt vor und auf einem Kleintransporter (Zinyange Auntony)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    جو الحفلات

    بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.

  • Invasive Species, Everyday Africa: Ein Mann kämpft sich durch einen See voller Wasserhyazinthen (Maheder Haileselassie)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الأزمة البيئية

    قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.

  • Shaking Hands, Everyday Africa: Drei Frauen, eine mit Fahrrad, die anderen zu Fuß, begrüßen sich auf einer Straße (Nana Kofi Acquah)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشارع مكان لقاء

    يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك


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