 إغلاق موانىء النفط بشرق ليبيا.. ورقة ضغط على مؤتمر برلين؟ | أخبار | DW | 18.01.2020

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أخبار

إغلاق موانىء النفط بشرق ليبيا.. ورقة ضغط على مؤتمر برلين؟

قبيل ساعات من انعقاد مؤتمر برلين، دافع رئيس حكومة الوفاق عن قراره طلب المساعدة من تركيا واتهم الرجل القوي بشرق ليبيا خليفة حفتر باستخدام إغلاق الموانئ كورقة ضغط. في المقابل قدم الموالون لحفتر مبررات أخرى لإغلاق الموانئ.

Libyen Konflik l Öl - Ölraffinerie in Brega (picture alliance/AP Photo/H. Malla)

عشية انعقاد مؤتمر برلين الدولي حول النزاع في ليبيا، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط السبت (18 يناير/ كانون الثاني 2020) أن قوات موالية لخليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، أغلقت أبرز موانىء النفط الواقعة في شرق البلاد.

بدوره دعا الموفد الدولي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة من برلين الى وقف كل التدخلات الخارجية في ليبيا، فيما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن سقوط حكومة الوفاق الوطني في طرابلس سيعني حصول "الإرهاب" على موطىء قدم للانتقال الى أوروبا.

ووقف صادرات النفط الذي يشكل مصدر العائدات شبه الوحيد لليبيا، يعتبر مؤشر احتجاج على التدخل التركي في البلاد دعما لحكومة الوفاق الوطني، بحسب قبائل وقوات موالية لحفتر. وقالت مؤسسة النفط في بيان إنه تم "إيقاف صادرات النفط في موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة".

واعتبر جلال هرشاوي الباحث في معهد كلينغديل في لاهاي أن وقف صادرات النفط يدخل "في منطق الابتزاز، ويمكن ان ينجح. لكن هناك أيضا مخاطر اثارة استياء واشنطن". وأضاف أن "إدارة ترامب تعارض بشدة وقف صادرات النفط الليبي" لان ذلك قد يؤدي الى ارتفاع أسعار النفط.

صورة مركبة للسراج وحفتر.

السراج يطالب بالضغط على مؤيدي حفتر في مؤتمر برلين

السراج يطالب بالضغط على مؤيدي حفتر

في غضون ذلك دعا رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج إلى الضغط على مؤيدي حفتر خلال مؤتمر برلين. وقال في مقابلة نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء مقتطفات منها إن حفتر ليس مستعدا للسلام. وأضاف أنه يحدوه "التفاؤل الحذر" بشأن مؤتمر ليبيا غدا. ودعا إلى "رد دولي على الإغلاق النفطي في ليبيا". ووصف السراج إغلاق موانئ النفط بأنه "ورقة ضغط" يستخدمها حفتر لصرف الأنظار عن "فشله العسكري".

كما دافع السراج عن قراره بطلب المساعدة العسكرية من تركيا، قائلا إن القوى الغربية تركته بدون أي دعم.

انتقادات عربية لألمانيا على خلفية المؤتمر

مختارات

عشية مؤتمر برلين حول ليبيا، لمحت وزيرة الدفاع الألمانية إلى إمكانية أن تقوم بلادها بدور عسكري في ليبيا. الوزيرة اشترطت وجود هدنة دائمة لأي مهمة عسكرية محتملة للجيش الألماني في ليبيا. فهل ترسل ألمانيا قوات إلى ليبيا؟ (18.01.2020)

وجه المغرب انتقادات شديدة للحكومة الألمانية على خلفية مؤتمر برلين حول ليبيا. الخارجية المغربية أصدرت بيانا أعربت فيه عن "الاستغراب العميق" لعدم توجيه دعوة للرباط للمشاركة في المؤتمر. في المقابل اعتذرت تونس عن الحضور. (18.01.2020)

في غضون ذلك وجه المغرب انتقادات شديدة لألمانيا بسبب "إقصائه" من مؤتمر برلين مؤكدا أنه "في طليعة الدول الرامية إلىتسوية الأزمة الليبية". وجاء في بيان للخارجية المغربية أن  المغرب "لا يفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع"، في انتقاد واضح لألمانيا البلد المضيف.

كما أعلنت تونس السبت انها لن تشارك في المؤتمر معللة قرارها "بتأخر" توجيه الدعوة اليها. وكان السفير التونسي في ألمانيا قد وجه انتقادات للحكومة الألمانية في حوار حصري مع DW على خلفية مؤتمر برلين.

وتستضيف برلين الأحد مؤتمرا تشارك فيه دول عدة بينها روسيا وتركيا والولايات المتحدة والصين وإيطاليا وفرنسا، بالإضافة الى حفتر والسراج. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لصحيفة "بيلد" الألمانية إن "السراج وحفتر سيحضران إلى برلين". وقالت قناة ليبيا الحدث التلفزيونية على تويتر إن حفتر وصل برلين مساء اليوم السبت، فيما لم يعرف بعد متى سيصل السراج.

أ.ح/ح.ع.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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ترقّب في المشهد الليبي عشية مؤتمر برلين حول ليبيا

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